Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (7): Anouk de Haas

Anouk met Rocky (r) en Highspeed (l)

Anouk de Haas - 19 jaar - tweespan pony

‘Ik vind de samengestelde wedstrijden het leukst omdat je alle drie de onderdelen hebt en ik de combinatie erg leuk vind.’

De pony’s van Anouk

Anouk ment met opvallende mini-Appaloosa’s. Ze vertelt: ‘Highspeed is een 7-jarige ruin en loopt alle onderdelen. Hij is als 4 jarige beleerd en heeft op zesjarige leeftijd zijn eerste samengestelde menwedstrijd gelopen. Hij moet veel meters gaan maken. Rocky is een 9-jarige ruin en loopt dressuur en vaardigheid. Hij heeft al de nodige ervaring. Ik heb hem nu één jaar en we worden steeds meer een team. Quirino is een 10-jarige ruin. Hij kwam als 5-jarige uit de wei en is toen beleerd. Hij loopt de marathon en is een hele veelzijdige en betrouwbare pony. Eentje waar je altijd op kan vertrouwen op alle onderdelen. Dan heb ik ook nog een jonge pony van 4 jaar. Hij heet Kaboem en is in opleiding. Hij moet nog heel veel leren maar is veel belovend.’

Talent voor de toekomst Kaboem

Wat hoop je te leren en wat wil je bereiken?

‘Ik hoop mijn span beter voor elkaar te krijgen in alle onderdelen en meer routine te krijgen met ze.’ En haar doel voor de sport: ‘Ik wil graag in alle onderdelen boven in het klassement meedoen.’

In de marathon met Quirino (r) en Highspeed (l)