Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (8): Jordy Reuvers

Jordy Reuvers - 19 jaar - enkelspan pony

‘Ik ben erg blij ben met mijn plaats in het perspectieventeam en kijk uit naar het komende seizoen, met hopelijk veel wedstrijden om te rijden.’

De pony van Jordy

‘Mijn pony heet Boy en is 14 jaar. Ik heb hem al sinds zijn 3e jaar en heb ook eerst een aantal jaren onder het zadel met hem gereden. Toen ik te groot voor hem werd, hebben we samen de overstap gemaakt naar het mennen en dat bevalt bij ons allebei erg goed.’

Wat hij leuk vindt aan mennen: ‘Het mennen vind ik leuk omdat je het samen doet met je pony en met een groom achterop. Wouter Kuenen (18 jr) is mijn vaste groom. Omdat de wedstrijden bestaan uit 3 onderdelen maakt dat een wedstrijd afwisselend om te rijden.’

Wat hoop je te verbeteren en wat wil je bereiken?

‘Wat ik graag wil verbeteren bij mijn pony is de middendraf. Boy loopt van zichzelf erg vlak en ik wil graag dat hij in de middendraf gaat verruimen in plaats van versnellen. Mijn doel is uiteindelijk internationaal te kunnen starten en van mijn hobby mijn beroep te maken.’

