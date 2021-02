Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (9): Joris Wouda

Joris Wouda – 15 jaar – vierspan pony

‘Ik zit op AOC Terra in het derde jaar en wil door in de paardenhouderij. Mijn ouders hebben niets met pony’s, maar vinden het wel leuk dat ik daar zo goed mee bezig ben. Ze steunen me, ook financieel. Dat is heel belangrijk en daar ben ik erg blij mee.’

Geleerd van de buurman

Het mennen leerde hij van zijn buurman. Joris vertelt: ‘De buurman mende recreatief met Fellpony’s. Dat zag ik en ik wilde dat ook.’ En daarna? ‘Ik ben lid van de menvereniging “de Hondsrug” in Bronneger en heb les gehad van Leo Kraaijenbrink, zowel met tweespan als vierspan. Nu ik les krijg van Mark Weusthof, leer ik vooral zelf ook veel.’ Wat er zo leuk aan is? ‘Mennen is leuk, omdat je dan met je pony’s bezig bent en ziet dat ze steeds wat bijleren.’

Met Sjon en Sjaak in het tweespan boekte Joris al veel mooie resultaten, maar nu gaat hij helemaal voor het vierspan

De pony’s van Joris

‘Mijn pony’s zijn Welshes. Met Sjon en Sjaak heb ik veel tweespan gereden, zowel dressuur, vaardigheid als marathon. Samengesteld start ik in de klasse M. Regelmatig heb ik een wedstrijd gewonnen en vaak zat ik bij de eerste drie. Nu ga ik alleen nog met het vierspan verder. Ik heb nu zes Welshes, waarvan ik er vier zelf heb beleerd. Naast Sjon en Sjaak heb ik de schimmels Selehem’s Jack en Clever’s Cavall en twee zwarte pony’s: Tim en Tom.’

Wat hoop je te leren en wat wil je bereiken?

‘In het perspectieventeam wil ik graag leren hoe ik mijn pony’s beter kan laten samenwerken. Ik wil graag verder in de mensport en zo hoog mogelijk komen.’

In het voorjaar van 2020 deed Joris ook mee aan de langspanchallenge (foto: Gerrit van Boven)

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.