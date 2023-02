Kennismaking met de nieuwe lichting perspectieven (slot): Eline Mentink

Eline Mentink uit Deurningen is nog geen twee jaar aan de slag met haar paarden. Toch timmert ze behoorlijk aan de weg en kwam de uitnodiging voor het Perspectieventeam niet als een complete verrassing. “Ik moet nog zoveel leren; elke kans om beter te worden, grijp ik met beide handen aan.”

Kans grijpen

Van de 23 jonge menners in het Perspectieventeam is Eline de enige die start met een tweespan paarden. Hiervoor was ze heel succesvol met een span B- en later D-pony’s, maar ook zij begon met een Shetlander. Deze Paulientje kreeg ze van opa Toon en van hem heeft ze ook haar passie voor het mennen. Vanwege zijn gezondheid staat hij nu niet meer achterop als groom, maar kijkt wel altijd mee vanaf de zijlijn. Haar vader heeft de taak als groom op de wagen overgenomen, samen met Joyce Voorhuis, Nouck Stroink, Roy Ankoné en Anita Jongman, die er altijd voor zorgt dat de paarden er picobello uitzien. “Ze zijn net zo fanatiek als ik en brengen graag hun vrije tijd door op stal of gaan mee op wedstrijden.”

Soms komt er een kans op je pad, maar die moet je dan wel grijpen! Voor intensievere begeleiding klopte Eline aan bij Alfons Engbers uit Vasse, die honderden menpaarden opleidde en vele menners onder zijn hoede heeft of had, zoals Ewoud Boom, Arjen Holties en Rens Egberink. Hij zei: ‘Je bent lekker bezig met je pony’s, maar als jij hogerop wilt, dan moet je switchen.’ De ambitieuze Eline besloot ervoor te gaan: “Het is toch wel een droom om met paarden te mennen!” De pony’s en de menwagen werden verkocht en de grote stap naar de paarden werd gemaakt, onder supervisie van Engbers.

De lat ligt hoog

Eline ment nu met vijf fijne, door Alfons opgeleide en ter beschikking gestelde paarden, die ze steeds beter leert kennen. Met deze ideale mix van paarden ligt de focus op het WK Tweespannen dit jaar. De eerste wedstrijd is die in Exloo, eind maart. Verder staan de selectiewedstrijden in Kronenberg, de twee- en driesterren wedstrijd in Windsor en het NK in Gaasterland op het programma. “De lat ligt hoog, maar als je het niet probeert, lukt het zeker niet”, besluit Eline.

