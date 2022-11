Kerstindoor Zwartewaal verspreid over twee dagen

De kerstindoor in Zwartewaal is verplaatst van 18 december naar 23 en 24 december. Zaterdag 24 december is de indoor zoals we hem kennen. Op verzoek van velen kan er dit jaar voor het eerst ook onder het zadel meegereden worden. Zij rijden hetzelfde parcours met optionele springhindernissen op vrijdag 23 december. Het programma is op tijd klaar, zodat iedereen kerst kan vieren.

“We moedigen alle deelnemers aan om zijn beste kerst-outfit aan te trekken”, aldus de organisatie. Er wordt namelijk een originaliteitsprijs uitgereikt. “Het belooft weer een spektakel te worden!”

Klik hier voor meer informatie

Flyer Kerstindoor Zwartewaal 2022