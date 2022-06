Kersvers jurylid Saskia Siebers jureert bij dressuur/vaardigheid Maarheeze

Het wordt de tweede keer dat er in Maarheeze een dressuur/vaardigheid wedstrijd is. In 2019 werd het voor de eerste keer georganiseerd en daarna kon het tijdelijk niet doorgaan in verband met de corona pandemie. Jos Gerlings is parcoursbouwer en het kersverse jurylid Saskia Siebers beoordeelt de dressuurproeven.

“Dit kan een mooie kans zijn om te trainen naar aanloop van de hippiade, die een week later plaatsvindt”, aldus de organisatie. “Het is namelijk ook mogelijk om alleen de dressuur of alleen de vaardigheid te rijden én ook een samengestelde dressuurproef is mogelijk. Mocht je van laatst genoemde gebruik willen maken, dan verzoeken we je om dat duidelijk via de mail door te geven, zodat we de ring kunnen ombouwen.”

Inschrijven

Aanmelden kan via MijnKNHS of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Heb je geen startpas? Dan kun je je aanmelden via de mail.

Het belooft weer een gezellige dag te worden en er zijn leuke prijzen te winnen.

De eerste dressuur/vaardigheid in Maarheeze was in 2019