Kick off World Cup-seizoen vierspannen in Zwartewaal

Zwartewaal, een klein dorpje ten zuidwesten van Rotterdam, zal zaterdag 20 oktober bol staan van de mensport. Al tien jaar organiseert Stal de Ronde een aantal evenementen per jaar, maar toen Koos de Ronde in 2015 het bedrijf van zijn ouders overnam, besloot hij één van die evenementen uit te bouwen tot iets groters. Samen met sponsor Farm Frites die veel sportieve initiatieven op het eiland Voorne-Putten ondersteunt, werd in 2016 de eerste indoor van het winterseizoen uitgebouwd naar de wedstrijd die het nu is: een mooie evenement met een internationale climax waar veel publiek op af komt.

De Ronde: ‘Voor mij snijdt het mes aan meerdere kanten. In november begint ons wereldbekerseizoen indoor en daar zijn we nu mee bezig om naar toe te werken naar een druk zomerseizoen. Wij hebben een superaccommodatie om te trainen, maar om je paarden de échte spanning van een wedstrijd te laten voelen, dat kan je alleen maar op een échte wedstrijd met publiek, sfeer, muziek én competitie. En dat heb ik nu thuis. Daarnaast is zo’n wedstrijd ideaal om ons bedrijf te promoten en alle geïnteresseerden kennis te laten maken met mijn sport, mijn passie.’

Op zaterdag komen niet alleen de topvierspannen aan de start. Overdag komen 80 regionale en nationale menners aan de start in de verschillende rubrieken zoals enkelspan en tweespan pony’s en natuurlijk ook een jeugdrubriek. Aan het eind van de middag komen de tweespan paarden in de ring, gevolgd door de vierspannen rond zeven uur ’s avonds. ‘Dat is natuurlijk het klapstuk. De afgelopen twee jaar hadden we al een top-deelnemersveld, maar nu met alle WK-medaillewinnaars, vijftien deelnemers in totaal, het kan gewoon niet beter. We zijn er klaar voor. Het zal een super-kick off worden voor ons wereldbekerseizoen.’

Indoor Zwartewaal 2018 wordt gehouden op zaterdag 20 oktober – Stal De Ronde, Meeldijk 3, 3238 LC Zwartewaal – en is gratis toegankelijk. Ook het parkeren is kosteloos. Houd wel rekening mee dat de Harmsenbrug (N57) door werkzaamheden afgesloten is. Check www.vananaarbeter.nl voor de juiste route!

