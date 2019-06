Kilometer-vreten in Etten-Leur op 6 en 7 juli

In de endurance (onder zadel) en mendurance (aangespannen) kan worden gestart in de klassen 1 tot en met 3, van 21 tot 84 kilometer.

Op zaterdag 6 juli worden de endurancewedstrijden verreden; op zondag 7 juli de mendurance en voor de recreatieve ruiters en menners is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘drie kleuren rit’. Publiek is welkom tijdens deze dagen vol spektakel bij Menstal Jochems aan de Zundertse weg 65a in Etten-Leur.

