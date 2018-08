Kisbér-Ászár 2018: Goud voor Duits jeugdteam, Edith Chardon wint bij de pony vierspannen

Edith Chardon

In totaal kwamen er 77 deelnemers uit 11 landen aan de start op dit vierde officiële FEI Europese Kampioenschap voor Children (U14), Junioren (U18) en Young Drivers (U21). Gastheer Vilmos Jámbor en zijn team hadden er alles aan gedaan om het evenement op zowel sportief als op gebied van plezier te laten slagen. Naast de wedstrijden waren er talloze leuke activiteiten georganiseerd voor de jeugdige deelnemers en hun teams, wat zorgde voor een geweldige sfeer. De zomerse temperaturen in Kisbér-Ászár en de prachtige parcoursen van de Britse level 4 parcoursbouwer Barry Hunter droegen tevens bij aan het succes van dit evenement.

Tom Bücker

Children

De 13-jarige zoon van internationaal vierspan ponymenner Tobias Bücker Tom legde de basis voor zijn gouden medaille met zijn overwinning in de dressuur. Met Joldis Guiseppe wist hij na de marathon zijn eerste plaats vast te houden en maakte de klus af met een prachtige foutloze ronde in de vaardigheid. Zijn landgenote Lea Voskort vierde op zaterdag haar twaalfde verjaardag en won dankzij haar derde plaats in de dressuur en tweede plaats in de marathon individueel zilver met haar 15-jarige pony Filou.

Het brons ging in deze categorie naar Frankrijk. De 13-jarige Kilian Lenormand versloeg in de vaardigheid de Pool Jan Godek, wat hem de derde plaats op het podium opleverde.

Colette Holdsworth

Junioren

De Britse Colette Holdsworth won twee jaar geleden in Schildau brons bij de Children, in Kisbér-Ászár wist de 16-jarige menster beslag te leggen op goud bij de Junioren. Met haar 10-jarige pony Pepper won ze de marathon en wist haar koppositie in het klassement ondanks een aantal foutjes in de vaardigheid vast te houden. Het zilver en brons ging in deze met 24 deelnemers tellende rubriek naar de Duitse deelneemsters Nea-Renee Bonneß en Lisa Maria Tischer.

De Junioren rubriek tweespan pony’s telde slechts drie deelnemers. De Duitse Lea Schröder moest in de dressuur haar landgenote Amelie Müller nog voor laten, maar won de marathon en de vaardigheid. Met haar Duitse rijpony’s Penny en Puenktchen sleept de 14-jarige goud in de wacht. Het zilver ging naar Amelie Müller, de Hongaar Richard Aszódi kreeg de bronzen medaille omgehangen.

Linnea Kristiansen

Young Drivers enkelspan pony

De 19-jarige Linnea Kristiansen won twee jaar geleden in Schildau nog brons, dit jaar ging de Zweedse met goud naar huis. Met haar 17-jarige pony Plassens Lucky Luke nam Kristiansen vorig jaar ook met succes deel aan het WK voor ponymennen in Minden, waar ze op individuele basis deelnam. De meervoudig Zweeds kampioene won de dressuur en werd vierde in de marathon. Marathonwinnaar Severin Baldauf uit Oostenrijk legde beslag op het zilver. Het brons in deze rubriek ging naar de ervaren Dávid Palkovics voor Hongarije. Palkovics won brons op het vorige EK en nam ook al deel aan diverse Wereldkampioenschappen met zijn vierspan pony’s.

Fokko Strassner

Young Drivers enkelspan paard

Bij de Young Drivers enkelspan paarden was het podium volledig Duits gekleurd. Op het laatste moment wisselden Fokko Strassner en Marie Tischer nog van medaillekleur nadat Tischer net iets te veel strafpunten had laten noteren in de vaardigheid. Duits jeugdkampioen Strassner en zijn 9-jarige Hannoveraner Stradivari 30 wonnen goud tijdens hun eerste deelname aan een FEI kampioenschap. Tischer won met Fortino in 2017 goud bij de zesjarigen op het WK in Mezöhegyes. In Kisbér-Ászár schreef de combinatie de dressuur op hun naam en stond nog steeds op goud na de marathon. Eén afgeworpen balletje en net iets te veel tijdfouten deed Tischer echter de das om en won de 19-jarige evenals in 2016 zilver. Het brons ging naar Esther Maria Rietzler, die met haar derde plaats in de dressuur en de tweede plaats in de marathon een constante prestatie neerzette met haar 14-jarige Haflinger Amoroso 31.

In de landenwedstrijd waarin 10 teams deelnamen wist Duitsland dus opnieuw goud in de wacht te slepen.Gastland Hongarije won zilver en het brons ging naar de Franse menners.

In september 2019 is Kisbér-Ászár opnieuw gastheer van een FEI kampioenschap. Dan komen de enkel-, twee-en vierspan pony’s in actie tijdens het Werelkampioenschap voor de ponymenners.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor de foto’s van de vaardigheid en de prijsuitreiking.