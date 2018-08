Kisbér-Ászár 2018: Duitsland stevig aan kop

Jan Godek

Children

Bij de Children won de 14-jarige Pool Jan Godek, voor De Duitse Lea Voskort en de Brit Oliver Bennett. Dressuurwinnaar Tom Bücker behield de leiding in het klassement, maar wordt op de hielen gezeten door Voskort en Godek. De Belgische Ellen Vangoidsenhoven presteerde sterk in de marathon en staat momenteel vierde in het tussenklassement. De verschillen zijn minimaal zodat het morgen in de vaardigheid heel spannend gaat worden.

Lea Schröder

Junioren

De 14-jarige Colette Holdsworth uit Groot Brittannië won met haar 10-jarige pony Pepper de marathon bij de Junioren enkelspan pony’s. Andrea Pili uit Italië volgt met minimaal verschil op de tweede plaats, voor de Duitse Nea-Renee Bonneß. Holdsworth heeft de leiding overgenomen, Bonneß staat tweede en dressuurwinnares Valentine Lenormand bezet de derde plaats. Ook hier zijn de verschillen minimaal zodat er morgen op het scherpst van de snede gereden moet worden.

Bij de Junioren tweespan pony’s ging de strijd tussen de Duitse mensters Lea Schröder en Amelie Müller waarbij Schröder uiteindelijk won. De 14-jarige menster heeft de leiding overgenomen in het klassement, waarin ze slechts iets meer dan een punt voor staat op Müller. De Hongaar Richard Aszódi staat derde.

Severin Baldauf

Young Drivers

De Oostenrijker Severin Baldauf sleepte de overwinning in de wacht bij de Young Drivers enkelspan pony. Hij wist de Poolse Weronika Bogacz heel nipt voor te blijven. David Palkovics werd derde.

Dressuurwinnares Linnea Kristiansen wist met haar vijfde plaats in de marathon haar koppositie te behouden. Baldauf is opgeklommen naar het zilver, Weronika Bogacz staat momenteel op brons.

Een Italiaanse overwinning bij de Young Drivers enkelspan paarden. De 19-jarige Gabriele Grasso stuurde zijn 6-jarige merrie Troika als snelste door de hindernissen. De Duitse Esther Maria Rietzler werd tweede, op de voet gevolgd door de Oostenrijker Vinzenz Dobretsberger. Marie Tischer staat na haar eerste plaats in de dressuur en zesde plaats in de marathon nog steeds op goud, maar voelt de druk van haar landgenoten Fokko Straßner en Esther Marie Rietzler. Dit zou wel eens een volledig Duits podium kunnen worden morgen.

Vierspan pony's

Edith Chardon maakte vandaag voor het eerst gebruik van Polleke voorop in haar vierspan, maar dat pakte niet zo goed uit als dat ze had gehoopt. De 23-jarige studente diergeneeskunde moest vandaag genoegen nemen met de vierde plaats en staat derde in het tussenklassement. De Hongaar Maté Rohr won dit onderdeel en heeft de leiding overgenomen, voor Tinne Bax.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.