Kisbér-Ászár 2018: EK jeugdmennen van start met voetbalwedstrijd

Het gros van de deelnemers uit 11 landen is inmiddels gearriveerd in Kisbér-Ászár, dat op woensdag officieel van start gaat met de veterinaire keuring. Het zomerse weer en de enorme inzet van de organisatie zorgt voor een ontspannend sfeer op het mooie wedstrijdterrein, dat volgend jaar gastheer is van het Wereldkkampioenschap voor de enkel-, twee-en vierspan pony’s.

Morgen wordt er nog volop getraind door de menners en morgenavond staat de gezellige landenavond op het programma. De officiële opening staat gepland op woensdagmiddag.

