Kleine verschillen na marathon Belgisch kampioenschap Booischot:

Pony's

Jans Fredrik won de marathon van de enkelspan pony’s en Gilles Pirotte werd tweede. Pirotte staat nog altijd bovenaan en wist zijn voorsprong uit te bouwen naar 13 strafpunten. Marc van der Speeten won na de dressuur vandaag ook de vaardigheid. Pieter van den Broeck staat ook na dag twee op de tweede plaats, met iets minder dan zes strafpunten meer.

Bij de vierspan pony’s gaat het spannend worden in de vaardigheid morgen. Tinne Bax won de dressuur en Julien Vanhoenacker werd toen tweede. Vandaag waren de rollen omgedraaid en doordat Vanhoenacker ongeveer zeven strafpunten minder kreeg in de marathon, is het verschil na de eerste twee onderdelen 0.57 strafpunten. Tinne Bax staat op één, Julien Vanhoenacker op twee.

Paarden

Ondanks haar zesde plaats in de marathon wist Laure Philippot haar koppositie vast te houden. Door haar dressuurscore van 35.46 staat ze nu ruim vijf strafpunten los van Pieter-Jan Brynaert, de nummer twee. Door de super snelle marathon van Jonathan Meuwis staat hij nu op de derde plaats in het tussenklassement.

Nico van Praet stond bij aanvang van de marathon bovenaan en wist dat met zijn tweede plaats in de marathon vast te houden. Hij staat op bijna negen punten voorsprong van Sven Stuyk.

Bij de vierspan paarden kan het ook nog een spannende dag worden morgen. Dries Degrieck won de dressuur en Glenn Geerts werd toen tweede. Vandaag waren de rollen omgedraaid en daardoor is het verschil 1.68 strafpunten, met Glenn Geerts bovenaan.

