Kleurrijke rit Bloemendagen Limmen

Limmen staat tijdens dat weekend in het teken van de Bloemendagen. Door het hele dorp zijn dan bloemmozaïeken en bloemsierkunsten te zien. De rit gaat onder meer langs de duinen en langs de bollenvelden die dan volop in bloei staan.

Deelnemers kunnen niet individueel starten. De rit is in kolonne. Voor een lunchpakket wordt gezorgd en na afloop is er een afsluitend hapje en drankje. Aanmelden per email.

Wie niet meerijdt in de koetsenrit kan gratis een kijkje nemen en de met pijlen aangegeven route langs de bloemmozaïken volgen per auto of met de fiets.

