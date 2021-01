KNHS College Tour mennen goed bezocht met 700 kijkers

De men-avond, geleid door KNHS – opleidingen medewerkster Marion Schreuder, stond in het teken van de vaardigheid. Na de voorstelronde van Rudolf en Saskia geïllustreerd met een mooie ‘sfeer’-film waarbij de goede band tussen Rudolf en Saskia heel duidelijk zichtbaar is, behandelden zij diverse aspecten van training ter verbetering van het rijden van een wedstrijdparcours vaardigheid.

Het belang van het contact op het buitenleidsel

Aan de hand van verschillende oefeningen waaronder vier poorten op een cirkel, een zigzag en een wave, uitgevoerd door drie gastrijders van verschillende niveaus, legde Rudolf uit hoe belangrijk het is dat een paard correct dressuurmatig aan de hulpen moet staan om een kegelpoort of een meervoudige hindernis recht -, en in het midden aan te rijden. Kernzaak daarbij is dat er getraind moet worden op recht-richten voor een kegelpoort en het paard ‘aan het buitenleidsel’ moet zijn zonder de binnenhand vast te zetten, waarmee je voorkomt dat hij ‘overbuigt’ (teveel stelling in de hals), over de buitenschouder wegvalt en niet in het midden van de poort uitkomt.

Daarnaast noemde Rudolf gehoorzaamheid, tempo en impuls (drang naar voren) als voorwaarden, dat getraind kan worden door tempowisselingen, schakelen en het onderhouden van nageeflijkheid. Ook de menners zelf werden onder de loep genomen. De menners mochten een actievere houding aannemen met kortere verbinding naar de mond, zodat het lichaam zelf ook meer functie had in het stuurwerk of een ophouding.

Mentale training

Saskia legde uit hoe belangrijk mentale training is voor topsporters en dat een gezonde mate van spanning nódig is om concentratie en focus te kunnen houden en te kunnen presteren. Wedstrijdsporters zijn volgens Saskia vaak teveel bezig met winnen en verliezen in plaats van een zo goed mogelijke prestatie neerzetten. Achterom kijken in de vaardigheid brengt niets goeds en de focus is weg. Het laten maken van filmpjes tijdens een wedstrijd kan helpen om je eigenaardigheden aan het licht te brengen.

In de mentale training wordt er bovendien aandacht geschonken aan buikademhaling en uitblazen ter ontspanning, het stellen van realistische doelen, evalueren en het eventueel bijstellen van een doel, het hebben van helpende – en niet-helpende gedachten als ‘het wordt niks meer’ , het verkrijgen van de focus alvorens je over de startlijn gaat en de kunst van het visualiseren van het parcours.

WK parcours in Pau

Rudolf nam de kijkers daarna mee in zijn voorbereiding en beleving van de vaardigheid tijdens het WK in Pau. Enthousiast verhalend, met het finalegedeelte van zijn gouden, foutloze vaardigheid op film, liet hij de kijkers zien hoe mooi een perfecte rit voelt en hoe lastig het is om Saskia daarna niet uit haar concentratie te halen.

In het laatste prakijk-onderdeel van de avond liet Saskia zien wat een passend tuig en een goedgebouwde presentatiewagen bijdragen aan de voorwaarden om een snel en foutloos parcours te kunnen rijden en hoe zij de verschillende onderdelen van het WK – parcours traint met Axel. Hoe zij hem scherp, actief en aan de hulpen maakt door in alle gangen impuls te vragen door te schakelen, het rijden van keertwendingen om het binnenachterbeen actief te maken en het gebruik van de contragalop, waarna zij in een vlot tempo de kegelpoorten ‘aanvalt’.

Deze informatieve en goed georganiseerde men-avond was zeer voor herhaling vatbaar!

