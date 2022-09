KNHS kampioenschap samengesteld: prachtwedstrijd met mooie titelstrijd

Er verschenen maar liefst 102 geselecteerde aanspanningen aan de start, waaronder ook een zestal tandems. De dressuur werd gisteren in drie ringen verreden, waardoor een goede doorstroming van de deelnemers was naar de twee vaardigheidsringen. Parcoursbouwer Berry van den Bosch had voor de L-menners een niet al te moeilijk parcours uitgezet, waardoor 22 aanspanningen foutloos en binnen de tijd bleven. In de klasse M die in een aparte ring werd verreden, bleek met name hindernis 9 een scherprechter. De menners werden uitgedaagd om na hindernis 8 met ‘vol gas’ de hele wedstrijdring over te steken en dat ging nogal eens ten koste van de nauwkeurigheid. In de klasse M bleven 12 aanspanningen foutloos en binnen de tijd. Na het tussenklassement van dressuur en vaardigheid, bracht de marathon met zes mooie hindernissen vandaag de ontknoping. De hindernissen waren niet al te lang, wat fijn was gezien het weer, maar wat voor de marathonspecialisten een nadeel was, omdat het niet meeviel om echt verschil te maken.

Gepiekt op het juiste moment

Maaike van Roon was na de eerste wedstrijddag de koploper in de klasse L enkelspan pony met de door haar zelf (en de hulp van trainster Saskia van Heesch) opgeleide 8-jarige Luke. Haar voorsprong op de nummer twee, Marc Hanssen was maar klein. Maar Marc gaf flink toe in de marathon, waar hij als 12e eindigde. Maaike vertelt: “Mijn plan was om vandaag gewoon lekker te rijden. De marathon is nog niet ons sterkste onderdeel. Luke is vooral goed in de dressuur.” Jordy Reuvers won de marathon door in 5 van de 6 hindernissen het snelst te rijden. Maaike boekte een marathonresultaat in de middenmoot (6e) e dat was genoeg voor het kampioenslint. “We hebben op het juiste moment gepiekt!” lacht ze. De kampioene kijkt alweer vooruit. “We gaan in de winter verder doortrainen op de dressuur, zodat hij leert wat geslotener te worden. En hij moet wat meer ervaring op gaan doen, want volgend jaar moet ik over naar de klasse M.

Maaike van Roon in haar vaardigheidsproef

Loon naar werken

In de klasse M enkelspan pony pakte Klaas van de Sande de titel met de 16-jarige Sammie. Ook hij legde in de dressuur de basis voor zijn overwinning. Alle drie de juryleden plaatsten hem op kop. Maar in de vaardigheid tikte hij er 2 ballen af en kreeg ook nog tijdfouten. “De vaardigheid heb ik gewoon verkloot,” zegt hij. “Ik reed slordig op een eenvoudiger deel van het parcours.” Gelukkig is zijn pony ook een crack in de marathon. “Vorig jaar, tijdens de gewone wedstrijd hier, hadden we de snelste marathon van alle disciplines bij elkaar. Maar een foutje is natuurlijk snel gemaakt,” weet hij. Marathonspecialisten Chantal van der Wijst en Dirks Bastiaansen waren ontketend. Met razendsnelle hindernissen en fraai stuurwerk knalde Chantal met overmacht naar de winst in haar favoriete onderdeel. Klaas hield goed aansluiting in de marathon. “Ik word getraind en begeleid door Bram Chardon, maar hij kon er vandaag niet bij zijn. Gelukkig was IJsbrand er. Hij liet mij onderweg weten dat ik harder moest.” En dat werkte. Met een mooie derde plek in de marathon verzekerde hij zich van de titel. “Hier heb ik het hele jaar naar toe gewerkt en heel veel getraind. Mijn pony is volgens mij één van de betere pony’s in de wereld. Hij komt uit Finland, is goed in dressuur en in de vaardigheid en de marathon is het een bullebak.” Door haar super marathon pakte Chantal van der Wijst het zilver. Het brons was voor Dirk Bastiaansen.

Klaas van de Sande roemt zijn pony omdat hij goed is in alle onderdelen, hier tijdens de dressuur

Tandemkampioen improviseert

In het tandemkampioenschap reden alle klassen in handicap. Daardoor was er toch een volwaardige tandemrubriek. De beste dressuurproef werd gereden door Cornelie de Geijter. Tandemcollega Hanne Louise de Koning: “Cornelie is hét voorbeeld hoe je moet tandemrijden. Ik heb daar veel respect voor.” Met 51,68 stond Cornelie flink op voorsprong na de eerste dag. Maar met haar grotere paarden kon ze in de marathonhindernissen niet de snelheden halen die de ponytandems op de klok zetten. Hanne Louise de Koning, die na dressuur en vaardigheid tweede stond, streefde Cornelie voorbij en won het kampioenschap. Zij had moeten improviseren, omdat ze wat medische probleempjes had met haar pony’s. “Door een oudje van stal te halen is het toch gelukt,” vertelt ze. ”Mijn dressuurpony was gelukkig op tijd weer goed, maar voor de marathon moest ik improviseren. De achterpony van het dressuurspan ging voorop en een oude pony zette ik achterop. Ik had met deze aanspanning nog nooit eerder een marathon gereden, dus we hebben het A-traject gebruikt om het allemaal aan te voelen en wat te proberen. Het was aftasten en in de rust hebben we de voorpony wat langer in de strengen gezet. Hindernis 1 was best wel technisch om mee te beginnen en er lagen veel balletjes, maar het ging goed! Vanaf hindernis 2 durfde ik voluit te rijden en dat ging perfect!” Cornelie de Geijter werd reservekampioen en het brons ging naar Maarten Braat.

Tweespan pony’s dicht op elkaar

Bij de ponytweespannen in de klasse L bleef het podium zoals de stand na de eerste wedstrijddag was. Irma Teunissen werd kampioen. Zij won de dressuur, bleef foutloos in de vaardigheid en werd netjes tweede in de marathon. Michelle Kuyvenhoven won zilver en Eveline Roseboom Meel brons.

In de klasse M was het superspannend en zaten twee jonge talenten elkaar op de hielen. Anouk de Haas stond aan de leiding na dressuur en vaardigheid en had twee punten voorsprong op Raymon Leliveld. “Over mij dressuur was ik heel tevreden en ik ben heel blij hoe mijn jonge pony het deed.” Ook haar foutloze vaardigheidsproef mocht er zijn en voelde voor haar als een revanche op het EK jeugd, waar het niet lukte om foutloos te blijven. Maar in de marathon maakte ze het nu extra spannend. “In hindernis 1 reed ik de E-poort voorbij en maakte ik een extra volte. Raymon pakte toch wel wat seconden op mij in de hindernissen. Ik wist dat ik gas moest geven.” Het verschil was klein, maar Anouk werd kampioen en Raymon reservekampioen. “Volgens jaar stap ik over naar de klasse Z en ik wil internationaal dan graag wat driesterrenwedstrijden rijden”, ontvouwt ze haar ambities.

Dressuur als basis

Bij de enkelspannen paard in de klasse L is Xander Tuitjer de nieuwe kampioen. Ook hij begon met een uitstekende dressuurproef. “Dat is ook echt de grootste kwaliteit van mijn paard”, vertelt hij over de 6-jarige Luna. “Ik was best gespannen voor de marathon en heb daar ongeveer 5 punten verloren. Eigenlijk begon ik een beetje te flauw in hindernis 1.” Zijn instructeur Alex Oosterveld zag dat ook en fietste mee. Hij vertelde Xander dat hij moest aanvallen en dat het gas erop moest. “Xanders paard is dressuurmatig heel goed voor elkaar en dan ben je vanzelf ook sneller in de hindernissen”, legt hij uit. Xander: “Dit seizoen was training, want mijn paard is nog jong. En dat ging heel mooi. En nu zijn we kampioen!”

De klasse M bij de enkelspannen was de rubriek van de routiniers. Piet Peepers stond na dressuur en vaardigheid aan de leiding. Maar in deze rubriek waren de onderlinge verschillen klein. Met haar machtige vos Harco had Shirley Moors de dressuur al gewonnen en vandaag sloeg ze ook haar slag in de marathon. Met grote galopsprongen speerde Harco door de hindernissen. Shirley won na dressuur ook de marathon en werd kampioen. Marion Hanegraaf greep het zilver en het brons ging naar Wilbrord van den Broek.

Spannende tweespanstrijd

In de klasse L bij de tweespan paarden stonden na de eerste wedstrijddag twee rijders ex aequo aan de leiding: Peter Baars en Frans Wijts. In de marathon ging de overwinning naar ‘rookie’ Niels Vermeulen. Maar hij kon niet meer inlopen op de beide heren. Frans Wijts werd tweede in de marathon en pakte het kampioenschap. Zo werd het zilver voor Peter Baars en brons voor Niels Vermeulen. Frans rijdt dit jaar voor het eerst tweespan in de wedstrijden, want hij was en is altijd actief als enkelspanrijder. Zijn paard en dat van zijn vriendin vormen samen het span waar hij nu mee won. “Het zijn fijne paarden, allebei afstammend van Delviro”, vertelt hij. “De dressuur ging super. Ik had voorheen wat kleine probleempjes, maar door te lessen bij Udo de Haan heb ik dat nu op kunnen lossen. In de marathon ging het ook super. Ik heb beheerst gereden. Ons doel was om dit seizoen het NK te halen. Dat het zo afloopt is geweldig!”

In de klasse M werd Matthijn Wevers kampioen. Zilver was voor Michiel Klep en het brons voor Eline Mentink.

Vierspannen

Bij de ponyvierspannen heeft jong talent Joris Wouda het kampioenschap gewonnen. Voor Eline Geurs was de overwinning in de marathon en dat bracht haar het brons. De zilveren medaille ging naar Anouk de Man.

Bij de vierspan paarden was Harry Streutker oppermachtig. Hij won alle wedstrijdonderdelen en is kampioen. Het zilver werd gewonnen door Jonas Corten en het brons door Tonnie van der Hoeven

