KNHS kampioenschappen Blaricum: genieten van een ‘echte wedstrijd’

Vrijdag stonden dressuur en vaardigheid op het programma en zaterdag de marathon. De dressuurringen lagen op het terrein bij de hindernissen en de vaardigheid was bij het clubhuis in de fraaie grote zandpiste. Het parcours van parcoursbouwer Govert de Koning was selectief, met veel draaiwerk. Toch slaagden in de meeste rubrieken enkele deelnemers erin om foutloos binnen de tijd te rijden. Wie uitblonk in dressuur, maakte fouten in de vaardigheid en andersom. Daardoor was de marathon op zaterdag extra spannend want in de meeste rubrieken lag het allemaal dicht bij elkaar.

Alle kampioenen op een rij

Echte wedstrijd

De zes hindernissen waren pittig. Het heuvelachtige terrein was door parcoursbouwers Paul Loman en Govert de Koning goed benut in de hindernissen, waardoor de paarden en pony’s flink aan de bak moesten. Het werd een prachtige strijd en een gezellige dag. Er was onder voorwaarden publiek toegestaan en de deelnemers genoten van de aanmoedigingen. “Eindelijk weer eens een echte wedstrijd,” verzuchtten sommigen. Bekend van de trajecten in Blaricum is dat er veel verplichte doorgangen zijn en dat het dus oppassen is geblazen. Daar werd nog extra voor gewaarschuwd tijdens de briefing. Toch ging een enkeling de mist in.

Nipte overwinning

Betsie van der Ploeg nam bij de enkelspan pony’s in de klasse L de overwinning mee naar het noorden. Ze versloeg Oniek van Olst die na vrijdag aan de leiding stond. Oniek werd reservekampioen. In de klasse M werd het een ‘close finish’. Geert van Dijk stond dankzij een foutloze vaardigheid na twee onderdelen aan de leiding. Hij startte daardoor als laatste in de marathon, maar tikte er gelijk een balletje af in de eerste hindernis. Hij besloot met zijn kleine pony Pasadena vol gas te gaan en won met slechts 0,32 verschil het goud. Geert beleeft een super seizoen, want met zijn andere pony werd hij een paar weken geleden Hippiadekampioen. Tot haar grote verrassing was het zilver voor Aniek Schuiling met haar ‘puppy-pony’ Zowie.

Loon naar werken

Bij de enkelspan paarden werd dressuurwinnares Shirley Moors kampioen in de klasse L. Shirley traint bij Stan van Eijk en was superblij. “Zo vaak gehoopt en niet gelukt nu is het eindelijk van ons,” laat ze op Facebook weten. “Het was een echte strijd, en ook echt niet makkelijk. Zo ontzettend trots op onze dappere Harvey hij heeft vandaag alles gegeven en het was genoeg…. wat is hij toch gaaf!”

In de klasse M moest Carola Timmer in de marathon haar meerdere erkennen in Arie Dibbits. Carola won de dressuur, maar duikelde naar plaats 4 in de eindklassering. Arie Dibbits heeft een fijn en snel paard aan de door hem zelf opgeleide Kensington en zag zijn arbeid beloond met goud.

Arie Dibbits met Kensington

Nulrondjes lonen

Sanne Janssen prolongeerde haar titel bij de tweespan pony’s in de klasse L. Ze was zonder verwachtingen naar het kampioenschap gegaan want van trainen was niet zoveel gekomen door de geboorte van haar zoontje. En dan ook nog eens geen wedstrijdritme. Ze reed een foutloze vaardigheid én won de marathon, dus opnieuw goud. Eveline Roseboom pakte tot haar eigen verrassing het zilver. Voor haar was het een medaille met een gouden randje want een schare fans bestaande uit familie, kinderen en kleinkinderen waren van de partij om luidkeels aan te moedigen.

Ook in de klasse M tweespan pony’s gaf de vaardigheid de doorslag. Larissa Reints werd kampioen met een scherp nulrondje in de vaardigheid. Net zoals Geert van Dijk had Larissa goud op de Hippiade in de vaardigheid en nu pakte ze dus weer een titel. De winst in de marathon was voor Chiel van der Linden die daarmee het brons won en dressuurwinnares Lisa Brouwer wist de schade in de marathon beperkt te houden en had zilver.

Goede basis

Bij de tweespan paarden ging dressuurwinnaar Peter Baars met de overwinning aan de haal. Hij scoorde een prachtige 45,22 en legde daarmee de basis voor zijn titel. Henk Bos had een niet herstelde parcoursfout en zo ging het zilver naar marathonwinnaar Michiel Klep. Bij de vierspan paarden liet de ervaren Harry Streutker de concurrentie achter zich en bij de vierspan pony’s was de overwinning voor Chantal Brugmans. Haar marathon liep als een trein en daarmee maakte ze het verschil.

