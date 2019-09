KNHS kampioenschappen in aantocht

De ervaren organisatie van Menvereniging ‘Stap en draf’ is helemaal klaar voor het kampioenschap op evenemententerrein De Hietmaat in Hengelo (GLd). De club viert dit jaar hun 40-jarig bestaan. Daarom is er eerst het kampioenschap en volgt in oktober nog de reguliere samengestelde menwedstrijd.

Er is veel aandacht besteed aan de hindernissen. Zo is er ter gelegenheid van het kampioenschap een hindernis in oranje-rood-wit-blauw neergezet. Op 24 augustus werden de palen geboord en inmiddels staat er een mooi geheel. Ook is er een nieuwe waterbak aangelegd met daarin dikke afgezaagde boomstammen, zodat er veel mogelijkheden voor de parcoursbouwer zijn.

Vrijdag 6 september begint de wedstrijd met de dressuur in drie verschillende ringen. Ook wordt op die dag de vaardigheid gereden. Op zaterdag 7 september brengt de marathon de ontknoping. Omdat de hindernissen bij elkaar liggen is de wedstrijd voor alle supporters goed te volgen.

Bekijk hier de startlijsten

Bekijk de informatie op de website van de vereniging

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.