KNHS-reglementswijzigingen 2025 gepubliceerd

Er zijn enkele reglementswijzigingen doorgevoerd waarmee het reglement meer in lijn gebracht word met de FEI. Zo wordt vanaf 1 april voor de SWM klasse Z de FEI Tackapp/harnachementgids gehanteerd voor het toegestane harnachement. Door deze reglementswijziging zijn er geen verschillen in het toegestane harnachement tussen KNHS en FEI.

Zie hieronder de belangrijkste wijzigingen:

* Tijdens de marathon van een SWM, de minimarathon en alle onderdelen van jeugdrubrieken is het dragen van een bodyprotector die om het torso heengaat verplicht. Het dragen van alleen een rugprotector is niet meer voldoende. Overtreding heeft uitsluiting tot gevolg.

* Tijdens KNHS-wedstrijden mogen paarden geen maskers of andere gezichtsbedekking dragen (m.u.v. de

SWM klasse Z, waar de FEI-harnachementgids van toepassing is).

Klik hier voor alle reglementswijzigingen dit jaar

Klik hier voor het reglement dat vanaf 1 april 2025 ingaat

Heb je vragen of wil je meepraten?

Heb je vragen over reglementswijzigingen in het mennen, wil je meepraten of heb je goede ideeën over de toekomst van de paardensport? Neem dan contact op met het forumlid in jouw regio via forummennen@knhs.nl. Hier vind je meer informatie over het menforum.

Bron: KNHS