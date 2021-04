KNHS schrijft open brief voor opheffen verbod wedstrijdsport

13 oktober voerde het kabinet voor de tweede keer binnen een half jaar tijd een verbod op wedstrijden door. Dat betekent dat er inmiddels al bijna een jaar geen wedstrijden meer gereden worden.

Besmettingsgevaar

Paardensport is geen contact- of teamsport en er wordt bijna altijd 1,5 meter afstand gehouden tussen ruiters/menners. Daarnaast is de kans op besmettingen tijdens het sporten klein doordat we vaak in grote, goed geventileerde rijhallen rijden en vanaf 1 april is het buitenseizoen van start gegaan.

Door het zeer kleine besmettingsgevaar en het grote sportieve- en financiële belang van wedstrijden binnen de paardensport, verzoekt de KNHS het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport om vanaf 21 april paardensportwedstrijden in de buitenlucht toe te staan.

Klik hier voor de brief van de KNHS aan het ministerie van VWS

Bron: KNHS