KNHS staat onderlinge manege-en verenigingsactiviteiten toe voor alle leeftijden

“We zien dat er voor het eerst in lange tijd meerdere versoepelingen worden doorgevoerd. Zo gaan terrassen en winkels onder voorwaarden open. Rutte gaf in de persconferentie aan dat de instroom van en het aantal patiënten in ziekenhuizen afzwakt en dat een daling in zicht komt. Daarmee is het verantwoord de eerste stap in het openingsplan te zetten. In lijn daarmee vinden wij dat het ook mogelijk moet zijn om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten op de eigen accommodatie in de buitenlucht voor iedereen mogelijk te maken. Paardensport is geen contact- of teamsport, er wordt altijd minimaal 1,5 meter afstand gehouden en bij onderlinge activiteiten bevinden zich niet meer dan vier personen in de rijbaan. Hierbij is kleinschaligheid wel belangrijk”, vertelt Gerard Arkema, manager wedstrijdsport van de KNHS.

Gemeenten

Gemeenten kunnen individuele afspraken met organisaties maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is voor sportaanbieders dus belangrijk om te weten wat er in jouw omgeving geldt. Het lokale beleid is altijd leidend.

“Afhankelijk van de ontwikkelingen in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames verwachten we dat er per 11 mei meetmomenten georganiseerd kunnen worden en dat we in juni eindelijk weer officiële KNHS-wedstrijden kunnen organiseren. Het is daarbij wel belangrijk dat iedereen in aanloop naar deze versoepelingen zich goed aan de basisregels van de overheid blijft houden.”

Bron: KNHS