Koetsenbeurs Rijo Stables in Weert, een gezellig weerzien

De beurs was bedoeld om oud en jong, iedereen die een link met mensport heeft, na het winterseizoen weer samen te brengen. Vorig jaar was dit idee ontstaan nadat iedereen elkaar lang niet had kunnen ontmoeten in de coronapandemie.

De familie van Riny, Jolanda en Rodinde Rutjens stelde gratis standplaatsen beschikbaar voor iedereen die iets nieuws of tweedehands te verkopen heeft. Daar werd uiteraard door velen gebruik van gemaakt en zo wisselden er vandaag geregeld koetsen, tuigen, koetslampen, zadels en curiosa zoals schilderijtjes van eigenaar.

Riny vertelt: “Er was weer een gezellige opkomst van mensen die elkaar kortere of langere tijd niet hadden gezien. Ik had er zelf ook veel plezier in om mijn antieke koetsen en antieke auto’s -óók een rijtuig- te verenigen in één beurs. Dat is toch mooi!”

“Je komt op een middagtijdstip dat het hier in de hal rustiger begint te worden …. de meeste gasten zitten nu in mijn kantine met een hapje en drankje bij te praten. Dat is mijn doel …. gezelligheid en saamhorigheid. We hopen op weer een mooi outdoorseizoen in de samengestelde menwedstrijden en tijdens de CIAT’s”, voegt Riny tevreden toe.

"Van hot naar haar" - leidsel, vertelt de verkoper links