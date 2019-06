Koetsenrit Almelo verplaatst naar 7 juli

Alle aangemelde deelnemers zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gesteld door de organisatie.

Vanwege de verplaatsing van het evenement naar volgende week, dat op 7 juli een half uur later -om 11.00 uur in plaats van 10.30 uur- van start gaat, is het dus mogelijk om je alsnog aan te melden.

Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier