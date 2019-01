Koetsentocht met historische rijtuigen in Kronenberg

De traditierit is een waardevolle aanvulling op het programma van Paard & Koets en Horse Driving Kronenberg. Paard&Koets geeft zo podium om het grote publiek kennis te laten maken met het authentiek gerij. Het is niet zo maar een rit. De deelnemers worden gejureerd en kunnen zich kwalificeren voor het NK dat later in het seizoen plaats zal vinden.

Het is de bedoeling om aparte klassementen voor enkel- en meerspannen te maken. Bovendien zijn er extra prijzen voor de best geklede man en de best geklede dame. Ook wordt er een aanmoedigingsprijs gegeven.

De ochtendrit van ongeveer 11 kilometer gaat door het buitengebied van Kronenberg. De deelnemers rijden niet in colonne, maar vertrekken om de drie minuten. De duur van de ochtendroute is ongeveer een uur en wordt gevolgd door de lunchpauze op het inspanterrein.

De middagrit is ongeveer 13 kilometer lang en gaat deels door het dorp Sevenum. ’s Middags vertrekken de aanspanningen om de minuut, zodat de toeschouwers in het dorp niet lang hoeven te wachten op het volgende rijtuig. De tijdsduur van de middagroute is 75 minuten.

Irma en Albert Voorn benadrukken dat deze rit bedoeld is om lekker te rijden, zonder opstoppingen en onnodig stilstaan tijdens de route.

De afsluiting is een presentatie gevolgd door de prijsuitreiking in een van de pistes bij Paard&Koets.

Na afloop is er voor de deelnemers nog een gezamenlijke maaltijd.