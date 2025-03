Komende zondag: Finale Vlaams kampioenschap indoormennen

Om deel te kunnen nemen aan het Vlaams kampioenschap moesten de Belgische menners deelnemen aan minimaal vier van de vijf selectiewedstrijden. Deze wedstrijden waren in Adegem, Bocholt, Zandbergen, Vliermaalroot en Weelde.

Om het indoor mennen in Belgie wat nieuwe leven in te blazen hebben 5 organisatoren van indoorwedstrijden en Paardensport Vlaanderen de koppen bij elkaar gestoken en onstond al gauw het idee om een Vlaams kampioenschap op potent e zetten. Paardensport Vlaanderen ging opzoek naar een geschikte locatie en dit werd uiteindelijk het zeker mooie Sentower park in Oudsbergen.

Categorieën

Na de eerste selectiewedstrijd was duidelijk dat het idee van het Vlaams kampioenschap de menners aansprak. Van vele uithoeken van het land reisden de menners af naar de verschillende locaties om hun plaats voor de finale te verzekeren. Niet alleen de meest voorkomende categorieën kwamen aan de start, er was ook ruimte voor trekpaarden én jeugd menners. De jongste deelnemers waren zeven jaar oud.

Aanstande zondag worden er tijdens de finale in Oudsberen 68 deelnemers verwacht. Naast de deelnemers van het Vlaams kampioenschap, verschijnt ook de top van de Belgische vierspanmenners in de baan met onder andere Dries Degrieck.

Klik hier voor de startlijst

