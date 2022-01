Koning Willem Alexander: “Gouden koets voorlopig niet gebruikt”

Slavernijverleden

De koets werd in 2015 voor het laatst gebruikt tijdens het traditionele ritje op Prinsjesdag, waarna deze gerestaureerd zou worden. Al voor aanvang speelde er een maatschappelijke discussie over een paneel aan de zijkant van de koets, dat volgens critici het Nederlandse koloniale verleden zou verheerlijken.

De koning besloot dat de Gouden Koets in oorspronkelijke staat gerestaureerd moest worden, ‘als deel van ons cultureel erfgoed’. “We gaan niet de geschiedenis herschrijven”, zei hij vorig jaar in een persgesprek. “Zodra de restauratie is afgerond zien we wel verder.”

Na een ruim vijf jaar durende restauratie werd de Gouden Koets naar het Amsterdam Museum gebracht, waar hij in een glazen behuizing op de binnenplaats tentoongesteld staat. Of de koets na de tentoonstelling weer in gebruik genomen zou worden was op dat moment nog niet bekend, maar daar heeft Koning Willem Alexander nu een besluit over genomen.

Nederland niet klaar voor terugkeer Gouden Koets op Prinsjesdag

“We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het reine te komen. Dat geldt ook voor het koloniale verleden. De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval”, zegt de koning in de videoboodschap.

“Het heeft geen zin om wat gebeurd is door de bril van onze tijd te veroordelen en te diskwalificeren. Simpelweg historische objecten en symbolen verbannen is beslist ook geen oplossing. In plaats daarvan is een gezamenlijke inspanning nodig die dieper gaat en langer duurt. Een inspanning die ons verbindt in plaats van verdeelt.”

Volgens Willem-Alexander moeten alle burgers van Nederland het gevoel hebben dat ze gelijkwaardig zijn en eerlijke kansen krijgen. Pas als dat gelukt is zal de koets weer kunnen rijden op Prinsjesdag. “De dag waarop we onze democratie en onze verbondenheid als Nederlanders vieren.”

De koets werd in 1898 door Amsterdam geschonken aan koningin Wilhelmina ter ere van haar inhuldiging. Sinds 1903 werd de koets vooral gebruikt voor de rijtoer op Prinsjesdag. De afgelopen twee jaar was er op Prinsjesdag vanwege de coronamaatregelen geen rijtoer.

Bronnen: NOS.nl en NU.nl