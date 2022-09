Koningin Elizabeth (96) overleden

Daarnaast stond de koningin bekend als groot paardenliefhebber en was daarom vaak te vinden bij de Royal Windsor Horse Show, dat in haar tuinen van Windsor Castle gehouden wordt. Ze genoot regelmatig van een ritje op haar pony’s en was trouwe supporter van de mencarierre van haar man Prins Philip. Hij overleed in april vorig jaar.

Afgelopen editie van de Royal Windsor Horse Show genoot Koningin Elizabeth nog zichtbaar van de shows die werden georganiseerd voor haar zeventigste regeringsjaar en golden als officiële aftrap van haar Jubilee-vieringen.

Elizabeth kampt sinds oktober, toen ze kort in het ziekenhuis werd opgenomen, met een broze gezondheid en mobiliteitsproblemen. Sindsdien heeft ze verschillende afspraken moeten afzeggen of digitaal vanuit huis bijgewoond. De week voor de Royal Windsor Horse Show 2022 liet ze nog verstek gaan bij haar troonrede.