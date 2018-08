Beekbergen 2018: Koos de Ronde deelt eerste tikje uit op NK

Koos de Ronde

De internationale wedstrijd bij de vierspannen werd vandaag gedomineerd door de Amerikanen. Chester Weber reed naar de overwinning met een totaalscore van 31,20 strafpunten. Zijn landgenote Misdee Wrigley-Miller legde beslag op de tweede plaats voor de Duitser Christoph Sandmann.

In ritme blijven

Koos de Ronde is de enige Nederlandse Tryon-ganger die in Beekbergen aan de start verscheen. De Ronde: “Ik wilde nog graag een wedstrijd rijden om in het ritme te blijven. De paarden vliegen pas op 14 september, dus er zijn nog 31 dagen voor ze vertrekken. Ik vind dat dat makkelijk moet kunnen, en het is toch een NK!”

Titelverdediger De Ronde was tevreden over zijn dressuurresultaat van 44,42 strafpunten. “Ik lig bijna zeven punten voor op Mark Weusthof, dus dat is een goede uitgangspositie.” In de strijd om het Nederlands kampioenschap staat Herman ter Harmsel voorlopig tweede en bezet Mark Weusthof de bronzen plek.

Martin Hölle

Martin Hölle neemt leiding over

Het programma voor de internationale tweespannen werd vandaag vervolgd met de dressuurproef van negen tweespanrijders, van wie de dressuurproef gisteren met een dag werd uitgesteld vanwege het slechte weer.

Regerend Wereldkampioen Martin Hölle, vorig jaar winnaar bij de tweespannen in Beekbergen, stelde zijn span voortreffelijk voor en werd door de jury unaniem op de eerste plek gezet. Met een monsterscore van 33,62 strafpunten verwees de Hongaar Claudio Fumagalli met ruim zeven punten naar de tweede plaats. De Britse Tara Wilkinson begint morgen vanaf de derde stek aan haar marathon.

Antonie ter Harmsel blijft de beste Nederlandse menner bij de tweespannen. Gisteren stond hij nog derde in het tussenklassement, vandaag moest hij nog twee dames voor zich dulden: de Argentijnse Amely von Buchholtz en de Duitse Anna Sandmann staan nu op vier en vijf.

Paramenners

In het kleine deelnemersveld bij de paramenners neemt Jacques Poppen na de dressuur zowel de eerste als twee plaats in. Francisca van den Elzen volgt op de derde stek.

Morgen om 10.00 start gaat de eerste aanspanning van start in de marathon, die ook dit jaar ontworpen is door de Hongaar Gábor Fintha. Deze ervaren internationale parcoursbouwer heeft voor de deelnemers enkele nieuwe hindernissen in petto.

