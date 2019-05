Koude start marathonseizoen Mendistrict Noord

Op zaterdag stonden de dressuur en de vaardigheid op het programma en op zondag de marathon. In de dressuur werden er zeer wisselende resultaten neergezet en je kon zien dat sommige aanspanningen toch even weer moesten wennen aan de grote dressuurring en het buitenterrein.

Het span Arabo-friezen van Hans Reitzema had daar echter geen moeite mee. Hij behaalde de hoogste dressuurscore van de dag met 48,49 strafpunten.

De vaardigheid bleek een goed te rijden parcours, want veel deelnemers slaagden erin om dit foutloos en binnen de toegestane tijd af te leggen. Voor Sjaak Ranzijn was de vaardigheid echter wel de spelbreker. De gemaakte fouten in het parcours hebben hem de overwinning gekost.

Maar zoals wel vaker het geval kan de marathon nog heel wat te weeg brengen in het klassement. Dat was ook zeker in de rubriek enkelspan pony klasse L het geval. Alleen de koppositie bleef gehandhaafd. Larissa Jansma reed namelijk niet alleen de beste dressuurproef en een foutloze vaardigheid, maar was ook de snelste in de marathon en werd dan ook de terechte winnaar van deze rubriek.

Met dank aan Trijntje Lamein voor de verslaggeving

