Kronenberg 2019: Mooie sport onder zonnige omstandigheden

Een sterke Nederlandse delegatie, aangevoerd door Bas de Koning, domineerde de marathon. Alleen Marion Vignaud wist de Nederlanders het hoofd te bieden. Saskia Siebers behield de leiding in het klassement.

Mark Weusthof was de beste Nederlander in de marathon bij de vierspannen, hij moest alleen Boyd Exell voor zich laten. In het tussenklassement hebben Ijsbrand en Bram stuivertje gewisseld. Koos de Ronde was met snelle tijden op weg de marathon voor zich op te eisen, maar zijn groom verliet in hindernis 4 onvrijwillig de koets.

Stan van Eijk (archieffoto) bleef als enige foutloos in de vaardigheid en klom hiermee op naar de vierde plaats. Martin Hölle zag zijn voorsprong na de dressuur behoorlijk slinken door te veel foutjes, maar gaat nog nipt aan de leiding, voor Lars Schwitte en de Australiër Tor van den Berge.

Zowel Jacques Poppen als Francisca den Elzen tikten één balletje van de kegels waardoor Francisca haar leiding in het klassement wist te behouden. Freddy Soete werd derde.

Op zondag start de vaardigheid van de enkelspan paarden en de vierspan paarden in beide ringen om 10.00 uur.

Vanaf 12.15 uur komen de paramenners en de tweespanrijders in actie in de marathon, die om ca. 16.45 uur klaar is.

