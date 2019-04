Kronenberg 2019: Stralende zon op eerste wedstrijddag

Saskia Siebers

Enkelspan paarden

Vandaag betrad het gros van de enkelspan paarden en het eerste deel van de tweespan paarden de twee dressuurringen op de schitterende terreinen van Grandorse. Bij de enkelspan paarden gaat de zilveren medaillewinnares van het WK 2018 Saskia Siebers aan de leiding met een score van 45,19 punten. Haar proef met Axel werd door het vijfkoppige internationale jurycorps unaniem met de eerste plaats beloond. Rudolf Pestman reed zijn Diesel naar de voorlopige tweede plaats, voor Tina Nielsen. Morgen komen de resterende zeven enkelspanrijders in actie waarna het dressuurklassement definitief gemaakt kan worden.

Lars Schwitte

Tweespan paarden

Met het Wereldkampioenschap voor tweespan paarden in het Duitse Drebkau in het vooruitzicht is de rubriek tweespan paarden dit jaar met 43 deelnemers het sterkst bezet. De eerste 16 tweespannen reden vanmiddag hun proef, waarin Lars Schwitte de leiding heeft genomen. Ondanks het feit dat Schwitte kort voor zijn proef nog een paard moest wisselen omdat zijn oorspronkelijke dressuurpaard niet fit bleek, reed de Duitser zijn span KWPN-ruinen naar de voorlopige eerste plaats. Hij wordt gevolgd door de Franse menners Franck Grimonprez en Maxime Maricourt. Geert Dijkhof is voorlopig de beste Nederlander op de vierde plaats.

Morgen komen de resterende tweespannen waaronder regerend Wereldkampioen Martin Hölle in de ring en is het de beurt aan de paramenners en de vierspanrijders. Chester Weber bijt om 10.30 uur het spits af.

