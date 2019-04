Kronenberg 2019: Wereldkampioenen aan kop

Enkelspan paarden

Alleen de Française Marion Vignaud wist zich met haar KWPN-er First Quality op de tweede dressuurdag achter Siebers te nestelen, die gisteren al de leiding had genomen. De 21-jarige Mie Mosegaard Nielsen zakte hierdoor naar de derde plaats. Rudolf Pestman werd vierde.

Tweespan paarden

Martin Hölle reed een uitstekende proef met zijn prachtige span Dior en Eppie en werd door de jury unaniem met de eerste plaats beloond. De Australische tweespanrijder Tor van den Berge reed de KWPN-ers van de Britse eigenaren Owen en Janet Pilling naar een mooie tweede plaats. Lars Schwitte zakte hierdoor een plaatsje in het dressuurklassement. Henk Garrits en Antonie ter Harmsel behaalden beiden een score van 52,51 en staan als beste Nederlanders op de gedeelde vijfde plaats.

Vierspan paarden

Tijdens de herkeuring vanmorgen kregen drie paarden het sein ‘not fit to compete’. Voor Peter de Ronde was dit aanleiding om zich uit de wedstrijd terug te trekken. Zowel Daniel Schneiders als Sebastien Vincent komen deze dagen met vier van hun vijf paarden aan de start.

Boyd Exell zette een prachtige dressuurproef neer en gaat met ruim vijf punten voorsprong op IJsbrand Chardon aan de leiding. Chardon senior bleef echter zoon Bram nipt voor. Het verschil tussen beide fanatieke menners bedraagt slechts 0,40 punten waardoor het er morgen in de marathon om zal spannen. Zilveren medaillewinnaar van de Wereldruiterspelen in Tryon Chester Weber werd vierde, voor Benjamin Aillaud, Mareike Harm en Koos de Ronde.

Para Equestrian

Francisca den Elzen won de dressuur met Albrechthoeve’s Lars en neemt hiermee de leiding in de tweede wedstrijd om de Witte Van Moort Trophy. Jacques Poppen eindigde met P.P. als tweede, voor de Belg Freddy Soete. Poppen startte zijn WK-paard Anniek in de internationale enkelspanrubriek en staat hierin momenteel op de 13e plaats.

Op zaterdag komen de enkel-en vierspanrijders vanaf 09.00 uur in actie in de marathon. Deze duurt tot 14.00 uur.

Om 14.30 uur start de vaardigheid voor de paramenners en de tweespan paarden.

