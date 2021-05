Kronenberg 2021: Laatste dag brengt weinig verschuivingen in topklasseringen

Het gehele weekend stond Martin Hölle (HU) bij de grote 3* H2 rubriek (36 deelnemers) aan kop. Hij won de dressuur op vrijdag, werd vierde in de marathon en liep enkele strafpunten op in de vaardigheid. Beste Nederlanders was Antonie ter Harmsel. Hij eindigde op een hele mooie tweede plaats.

Martin Hölle

Koppositie

Ook bij de 3* H4, H1 en P4 bleef de koppositie het gehele weekend ongewijzigd. Marijke Hammink won dit weekend alle drie de onderdelen, Saskia Siebers won de dressuur en marathon en eindigde, ondanks een dubbel foutloze ronde, tweede in de vaardigheid.

Exell sloeg met zijn bijzonder goede dressuurscore een gat tot zijn concurrentie. Koos de Ronde kwam door zijn snelle marathon gisteren de top 3 binnen en wist zijn plaats vandaag vast te houden. Bram Chardon eindigde op de tweede plaats.

Boyd Exell

Pony’s

Bij de 3* P2 hield Melanie van de Bunt (NED) haar eerste plaats vast. Pieter van den Broeck (BEL) werd tweede, gevolgd door Antonia Brechtken (GER) op de derde plaats.

Milou Huisman wint de 3* P1. Anna Christman (FR) werd tweede en Claire Lefort eindigde derde. Heidi te Poele zakte vandaag na de marathon naar de vierde plaats.

Pech voor Pestman

De groom van Rudolf Pestman kwam vrijdag ongelukkig ten val op het wedstrijd terrein. Daardoor bezeerde hij zijn arm dusdanig, dat hij de wedstrijd niet kon voltooien. Omdat er geen grooms mogen uitgewisseld tussen teams in verband met het coronavirus, was het vandaag de taak aan partner Esther Klok om achterop te staan in de marathon. Pestman reed alsnog naar de vijfde tijd en eindigde als derde in het eindklassement.

