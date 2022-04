Kronenberg 2022: Goede eerste dag

Nederlands podium

Bij de 3* tweespan pony’s was een volledig Nederlands podium. Melanie van de Bunt won, gevolgd door Anneke Cremers en Cas Hendriks. “Het is wel even wennen hoor, om na zes jaar een nieuwe proef uit je hoofd te leren”, vertelt Van de Bunt. “Mijn focus lag vandaag vooral op dat ik niet fout zou rijden. De pony’s stonden er fijn aan, maar er zijn nog genoeg verbeterpunten. Die zijn er altijd natuurlijk.”

Van de Bunt had eigenlijk een jonge pony voor de dressuur in willen zetten. “Uiteindelijk kwam het toch nog iets te vroeg voor hem. Dit is onze eerste wedstrijd van het seizoen. De pony’s zijn topfit, dus daar ligt het niet aan. Ik hoop dat ik morgen mijn handen niet té vol heb in de marathon!”

Melanie van de Bunt, Kronenberg 2021

Veel scores onder de 50

Ook Marijke Hammink is goed op dreef. Nadat ze de wedstrijd in Exloo eerder dit seizoen won, wist ze vandaag opnieuw met haar vierspan pony’s de concurrentie achter zich te laten. Ze scoorde 45,11. Tinne Bax en Jan de Boer bleven ook onder de 50. Zij volgden op plaats twee en drie met 47,27 en 49,80 strafpunten.

Peter Zeegers won vandaag de 2* enkelspan paard met 47,27 strafpunten. Het gat naar zijn concurrentie is meer dan 7 strafpunten. Bij de 2* enkelspan pony gaat Els Broekman aan de leiding met 46,47 en Jorn van Olst won vandaag met zijn tweespan pony’s.

Boyd Exell won vandaag met 38,19 strafpunten. Hij staat daarmee 3,59 strafpunten voor op IJsbrand Chardon, die op de tweede plaats staat. Marijke Harm maakt het podium in de dressuur compleet met de score van 48,11 strafpunten.

Spannende strijd

De Fransen hebben vandaag goede zaken gedaan. Fabrice Martin en Marion Vignaud staan één en twee bij de enkelspan paarden en bij de 3* tweespan paarden staan Francois Dutilloy en Franck Grimonprez bovenaan. Anna de Ronde stuurde haar tweespan naar een hele knappe vierde plaats.

Anne de Ronde behaalde een knappe vierde plaats

Toch kunnen Fabrice Martin en Marion Vignaud concurrentie verwachten. Saskia Siebers staat namelijk op de derde plaats, met 0,56 strafpunt verschil op nummer één.

“Ik ben heel blij met mijn proef van vandaag”, vertelt Siebers. “Axel stond er fijn aan, liep fijn van achter naar voren en was scherp. In de stap hadden we helaas een foutje, daar dribbelde hij aan. Dat was jammer, maar dat kan gebeuren als ze scherp zijn natuurlijk.” Over de marathon morgen vertelt ze: “De marathon is zoals we van Kronenberg gewend zijn: erg technisch. Maar we hebben mooie lijnen gevonden, dus we gaan gas geven! Exloo was een mooie eerste wedstrijd dit seizoen, maar dit weekend gaan we aan de bak. Dat was ook de bedoeling, dus het is leuk dat het zo dicht bij elkaar zit.”

Bekijk hier de resultaten

Saskia Siebers, Kronenberg 2021

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.