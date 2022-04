Kronenberg 2022: Lastige marathon en vaardigheid

De marathon en vaardigheid waren niet makkelijk. Peter Zeegers (2* enkelspan paard) was de enige die vandaag een dubbele foutloze vaardigheid wist te rijden. Hij behoudt daarmee zijn eerste plaats.

Vaardigheid expert Stan van Eijk reed er één bal af en noteerde 1,26 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Hij neemt daarmee de leiding over in het klassement van de 3* tweespan paard.

Comfort-zone

“Het was de eerste keer dat ik Deniro en Zorac naast elkaar had staan in de vaardigheid”, vertelt Stan van Eijk. “De vaardigheid was pittig. Ik vond hem vrij moeilijk voor het begin van het seizoen. We hadden van tevoren besloten om dit span in te zetten, maar toen ik wist hoe moeilijk het parcours was dacht ik wel: ‘Oei oei…’ De beslissing was nogal uit mijn comfort-zone, zullen we maar zeggen.”

“Maar ik had gezegd dat ik niet zou ruilen, ongeacht het parcours. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik had er wel een beetje spijt van voordat ik de ring binnenreed! Deniro en Zorac voelden goed. Ik baalde een beetje van dat balletje, dat was mijn eigen schuld. Maar ze stonden er super aan en ik ben heel tevreden met het resultaat.”

Morgen zet hij Deniro en Zorac ook voor de eerste keer samen in voor de marathon. “Ik denk dat de marathon moeilijk genoeg gaat zijn. Ze hebben allebei al marathons gelopen, maar nog niet samen. Ik ga morgen dus gewoon rijden en per hindernis kijk ik hoeveel gas ik kan geven. Maar als het voelt zoals vandaag, dan kunnen we lekker rijden.”

Stan staat nu 2,48 strafpunten voor op Francois Dutilloy (FR). Anna de Ronde staat momenteel op de derde plaats.

Stan van Eijk

Verschuivingen vaardigheid

Marloes van ’t Veld is met haar derde plaats bij de 3* enkelspan pony, vandaag in de vaardigheid geklommen naar de derde plek in het totaalklassement. Cédric Scherrer (SUI) en Anna Christmann (FR) staan op de eerste en tweede plaats.

Bij de 2* tweespan paard bestaat het podium van het tussenklassement na de vaardigheid uit Wybe Kramer, Hans Hoens en Loic Rohaut (FR). Jorn van Olst en Larissa Reints hebben vandaag van positie gewisseld bij de 2* tweespan pony. Morgen gaat Larissa Reints met 1,93 strafpunten voorsprong van start in de marathon.

Els broekman moest in de 2* enkelspan pony na haar eerste plaats in de dressuur vandaag genoegen nemen met de achtste plaats in de vaardigheid. Ze zakt daarmee naar de derde plek. Lucy Scott (GBR) en Jur Baijens staan nu op één en twee in het tussenklassement. Freddy Soete (BEL) won vrijdag de dressuur en vandaag de vaardigheid bij het paramennen. Hij verschijnt morgen met een comfortabele voorsprong van ruim 39 strafpunten aan de start van de marathon.

Marloes van 't Veld

Brammetje

Ook Marijke Hammink wist vandaag opnieuw boven haar concurrentie te eindigen. “Het liep fijn vandaag. Ik heb bewust mijn kleine en snelle vosje Pronto (roepnaam: Brammetje) meegenomen naar deze wedstrijd. Ik verwachtte hier een lastige marathon en dat was het ook, dus ik ben blij dat Brammetje erbij was. Hij heeft al een aantal seizoenen niet meer buiten meegelopen, ik zet hem namelijk vooral in bij indoorwedstrijden. Maar Brammetje was super fijn te sturen en nam het hele span mee door de hindernissen.” Hammink staat bijna 12 strafpunten voor op Jan de Boer, de nummer twee.

“Maar morgen moet het nog maar allemaal gebeuren hoor! Een balletje valt snel. Morgen aan het eind van de dag weten we meer”, sluit ze bescheiden af.

Marijke Hammink

Verschuivingen marathon

Boyd Exell (AUS) had het vandaag lastig in hindernis 2 en 6 en ook IJsbrand Chardon liep een fout op in hindernis 6. Koos de Ronde won de marathon. Hij klimt daarmee naar de derde plaats. Boyd Exell eindigde vandaag derde en behoudt daarmee zijn eerste plaats. IJsbrand Chardon staat op de tweede plaats in het tussenklassement.

Bij de 3* enkelspan paard is Saskia Siebers naar de tweede plaats geklommen. Marion Vignaud (FR) staat minder dan twee strafpunten voor en het gat naar de nummer 3, Linnea Kristianssen (SWE), is meer dan 8 strafpunten.

Melanie van de Bunt wist haar eerste plaats bij de 3* tweespan pony te behouden en Cas Hendriks staat nog steeds tweede. De derde plaats in het tussenklassement is nu voor Sietske Flobbe.

Bekijk hier de uitslagen en de startlijsten van zondag

*FOTOALBUM VOLGT*

Marion Vignaud