Kronenberg 2022: Winnaars zijn bekend

Koos de Ronde won vandaag de vaardigheid, net als de marathon van gisteren. “Het ging heel goed vandaag. De dressuur was minder. Ik had een nieuw paard ingezet en die was in de ring wat onder de indruk. Dat zorgde voor onrust. Maar in de marathon is het echt een tijger en thuis doet hij het in de dressuur ook heel goed. Ik wil dus zeker met hem doorgaan, maar hij moet nog wat kilometers maken.”

In de vaardigheid ging Koos voor zekerheid. “Het zat allemaal zo dicht op elkaar! Ik wilde mijn plekje verdedigen en heb daarom Cupido ingezet. Toen Glenn Geerts (BEL) en Benjamin Aillaud (FRA) foutloos reden, wist ik dat ik dat ook moest doen. Toen IJsbrand daarna een foutje maakte klom ik nog een plekje.”

De Ronde eindigde tweede, achter Boyd Exell. IJsbrand Chardon moest genoegen nemen met de derde plaats.

Koos de Ronde

Overwinningen

Marijke Hammink (3* vierspan pony) en Peter Zeegers (2* enkelspan paard) wisten dit weekend alle drie de onderdelen te winnen. Toch was dat voor Marijke na de marathon nog niet zo vanzelfsprekend. “Het moet in de vaardigheid nog maar allemaal gebeuren hoor”, vertelde ze zaterdag. “Een balletje valt snel”. Maar met een dubbel foutloze ronde was dat vandaag niet het geval. Ze bouwde daarmee haar voorsprong op Jan de Boer uit tot 17,97 strafpunten. Tinne Bax (BEL) eindigde op de derde plaats.

Melanie van de Bunt won de dressuur, moest met 0,62 strafpunten verschil plaatsnemen op de tweede plaats in de marathon maar wist vandaag in de vaardigheid opnieuw te winnen. Cas Hendriks werd tweede en Anneke Cremers eindigde op de derde plek.

Marijke Hammink

Saskia Siebers niet van start

Saskia Siebers is helaas niet van start gegaan bij de 3* enkelspan paard. Ze stond er goed voor met haar tweede plek, maar Axel was niet fit. “Het welzijn van mijn paard gaat voor op alles”, vertelt ze. “Daarom heb ik besloten om niet te starten vandaag.” Marion Vignaud (FRA) liet vandaag een bal vallen, maar kon zich dat permitteren. Ze won, gevolgd door Linnea Kristiansen (SWE) en Talvikki Järvinen (FIN).

Rudolf Pestman won vandaag met zijn paard Farell de vaardigheid en klom daarmee naar de vijfde plaats in totaal. “Het is super om in Exloo en in Kronenberg de vaardigheid te winnen, met twee verschillende paarden!”

Podiumplekken

Stan van Eijk stond na de vaardigheid van zaterdag bovenaan bij de 3* tweespan paard. Door de marathon zakte hij een plaats in het totaal klassement. “Ik heb in de vaardigheid Deniro en Zorac voor het eerst naast elkaar gezet en dat ga ik ook in de marathon voor de eerste keer doen”, vertelde Stan van Eijk zaterdag. “Ik ga per hindernis kijken hoeveel gas we kunnen geven.” De winst ging naar Francois Dutilloy (FRA) en Anna de Ronde eindigde op een hele knappe derde plaats.

De marathon bij de 3* enkelspan pony werd gewonnen door Brent Janssen. Hij klom daarmee naar de derde plaats in het eindklassement. Deze rubriek werd gewoon door Cédric Scherrer (SUI) en Katja Berlage (GER) eindigde als tweede.

Met de tweede plaats in de dressuur en marathon van Wybe Kramer (2* tweespan paard) wist hij de overwinning op te eisen. Loic Rohaut (FRA) eindigde op de tweede plaats en Hans Hoens maakte het podium compleet.

Bij de 2* tweespan pony ging de strijd tussen Larissa Reints en Jorn van Olst. Reints trok met haar schimmels vandaag aan het langste eind in de marathon en stuurt Van Olst daarmee naar de tweede plek.

Bij de 2* enkelspan pony wisten Jur Baijens en Els Broekman de tweede en derde plaats op te eisen. Lucy Scott (GBR) ging er met de overwinning vandoor.

Klik hier voor de resultaten

*FOTOALBUM VOLGT*

Brent Janssen

