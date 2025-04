Kronenberg 2025: Bewogen week!

3* tweespan pony’s: Top negen kleurt oranje

Opvallend dit weekend was dat op zondag de volledige top 9 van de 3* tweespan pony’s oranje kleurde. Op vrijdag ging Rodinde Rutjens al, samen met Jean Frederic Selle (FRA), aan de leiding van het klassement. De twee scoorden beide 53.71 strafpunten. De reactie van Rodinde na afloop lees je hier

Ondanks dat ze niet van plan was het onderste uit de kan te halen omdat haar span nog maar drie weken samen loopt, eindigde ze in de marathon als vierde. Door de achtste plaats van Jean Frederic in de marathon en iets meer dan 20 strafpunten in de vaardigheid vandaag moest hij genoegen nemen met de tiende plaats in het totaalklassement. De volledige top 9, bestaande uit Jelle Leliveld en Cas Hendriks op de tweede en derde plaats, kleurde oranje. Net naast het podium eindigden Larissa Reints, Michelle Kuivenhoven, Dexter Biersteker, Sam Couwenberg, Rowan Timmer en Ischa Vink.

Rodinde Rutjens tijdens de marathon in Kronenberg

Berengere Cressent behoudt koppositie

Bij de 3* enkelspan pony’s wist Berengere Cressent (FRA) haar koppositie na de dressuur (47.89) vast te houden tot het eind. Met haar sterke vierde plaats in de marathon en slechts 2.05 strafpunten voor tijdsoverschrijding in de vaardigheid vandaag, eindigde ze met meer dan acht strapunten voorspron op haar concurrentie. Landgenote Anna Christmann (FRA) eindigde als tweede en de derde plaats was voor Dirk Bastiaansen.

Ook Marijke Hammink wint overtuigend

Ook Marijke Hammink deed bijzonder goede zaken. De dressuur won ze al met bijna vijf strafpunten voorsprong. Zaterdag won ze vervolgens de marathon en in de vaardigheid eindigde ze als tweede. Met meer dan dertien (!) strafpunten verschil op de nummer twee kon niemand om haar heen. Julien van Hoenacker presteerde met zijn derde plaats in de dressuur, tweede plaats in de marathon en de eerste plaats in de vaardigheid ook heel goed. Hij eindigde als tweede. Dianne Legemaat – Van Bemmel eindigde als derde en Rene Limpens eindigde op de vierde plaats. Daniel Pineda Andic (ESP) maakte de top vijf compleet.

Marijke Hammink tijdens de marathon in Kronenberg

Mie Mosegaard Nielsen wint 3* enkelspan paarden

Bij de 3* enkelspan paarden kleurde de top vijf bijna helemaal in Franse kleuren. Mie Mosegaard Nielsen (DEN) wist de concurentie echter achter zich te houden. Ze won met haar vijfde plaats in de dressuur, haar vierde plaats in de marathon en haar dubbele foutloze ronde in de vaardigheid de wedstrij. Clement Deschamp (FRA) eindigde als tweede en Marion Vignaud eindigde op de derde plaats.

Kopposities 3* tweespan paarden na vaardigheid niet veranderd

Bij de 3* tweespan paarden waren de verschillen na de dressuur klein en dat bleven te tot voor aanvang van de vaardigheid vandaag. Martin Hölle (HUN) won de dressuur. Franck Grimonprez (FRA) eindigde als tweede met 0.23 strafpunten meer. Vervolgens was er na de dressuur maar een gat van ongeveer vier strafpunt tussen de nummer drie (Francois Dutilloy) en nummer vier (Erik Evers). Met minder dan twee strafpunten meer wist Stan van Eijk na de dressuur al goed aansluiting te houden bij het podium. Na de marathon zakte Francois Dutilloy helaas in het klassement (18e plaats in de marathon) en nam Frank Grimonprez de koppossite van Martin Hölle over. Vandaag na de vaardigheid bleven de kopposities onveranderd. Frank Grimonprez (FRA) won, gevolgd door Martin Hölle (HUN), Erik Evers (NED) en Stan van Eijk (NED).

Franck Grimonprez

Verschuivingen bij 3* vierspan paarden

Bij de 3* vierspan paarden, dat dit weekend ook diende als het NK voor de Nederlandse deelnemers, vonden vandaag na de vaardigheid veel verschuivingen plaats. Boyd Exell won de dressuur zeer overtuigend met zijn score van 36.92. IJsbrand Chardon eindigde in de dressuur als tweede met 42.52 maar zakte door zijn negende plaats in de marathon naar de vierde plaats in tussenklassement voor aanvang van de vaardigheid. Dries Degrieck won zaterdag de marathon en klom daarmee naar de tweede plaats voor aanvang van de vaardigheid. Met zijn 12l37 strafpunten vandaag moest hij genoegen nemen met de achtste plaats in totaal.

Bram Chardon Nederlands kampioen

Doordat Bram Chardon vandaag foutloos bleef klom hij van de derde naar de tweede plaats en bekroonde zich daarmee tot Nederlands kampioen. IJsbrand Chardon stond na de marathon op de vierde plaats maar moest vandaag Christoph Sandmann voor laten gaan. Hij bleef daarom op de vierde plaats en won daarmee de zilveren medaille van het NK. Koos de Ronde eindigde dit weekend als elfde en dat was goed genoeg voor de bronzen medaille!

Hans Arends deed deze week met twee paarden mee aan de Para rubriek. Met Candy won hij zeer overtuigend. Hij eindigde met 18 strafpunten los op Ivonne Hellenbrand (GER), de nummer twee. Met Navarone eindigde hij op de derde plaats. Een succesvolle week dus!

Klik hier voor alle resultaten

*Fotoalbum van vandaag volgt*

Bram Chardon tijdens de marathon in Kronenberg

