Kronenberg 2025: Kop is eraf!

De vierspan paarden strijden namelijk in Kronenberg om het Nederlands kampioenschap. In 2024 wist IJsbrand Chardon in Exloo voor de 28e keer de Nederlandse titel te veroveren. De man uit Den Hoorn zal er in Kronenberg ongetwijfeld alles aan doen zijn titel te prolongeren. De meeste tegenstand kan hij waarschijnlijk verwachten van zijn zoon Bram en Koos de Ronde.

Tevens is Kronenberg dit weekend een observatiewedstrijd van het KNHS topsportprogramma voor Paramennen, Ponymennen en de twee- en vierspan paarden.

Goede scores bij tweespan paarden

Donderdag werden er met name bij de tweespan paarden hoge scores genoteerd. De Hongaar en regerend Wereldkampioen Martin Hölle won met een score van 40.46 strafpunten. Hij werd op de voet gevolgd door de Fransman Franck Grimonprez (40.69) en landgenoot Francois Dutilloy maakte met zijn score van 44.07 het podium compleet.

Direct daarachter, op de vierde en vijfde plaats, volgden Erik Evers (44.69) en Stan van Eijk (46.46). “Super mooi, dat het zo dicht bij elkaar zit”, laat Erik Evers na afloop weten. “Het is een prachtige wedstrijd hier in Kronenberg. Er is veel te zien, veel entourage. Dat voelde ik dinsdag en woensdag tijdens de trainingen wel terug in mijn span. Waar Impuls en Nero normaal heel veel steun en vertrouwen uit elkaar halen, was dat de eerste paar dagen iets minder. Maar donderdag stonden ze er geweldig aan. Ik had ze voor 90% zoals ik het graag zou willen. De laatste 10% moet nog komen, dat is echt de allerlaatste fine tuning. Maar we hebben nog even, het WK is pas in augustus”, knipoogt Erik gedreven.

Erik Evers in Kronenberg

Geen risico

“Ik vind het mooi dat Stan en ik er beide bovenin bij zitten. Het geeft extra motivatie en houdt elkaar scherp.” Het is pas het tweede seizoen voor Nero, de schimmel in het span van Erik. “Vorig jaar heeft hij internationaal alleen de dressuur gelopen, nationaal heeft hij wel een paar keer meegedaan in de vaardigheid. Dit seizoen wil ik hem graag verder allround opleiden. Ik hoop dat ik dan uiteindelijk drie paarden heb die ik in alle drie de onderdelen in kan zetten, dan kan ik daarna gaan kijken wat de optimale opstelling is. Dat is anders dan dat je gedwongen bent om een keuze te maken voor een bepaald paard omdat ze een specialist zijn in een bepaald onderdeel.”

Erik is daarom niet van plan om risico’s te nemen in de marathon zaterdag. “Ik wil alles heel houden. Het is voor mij niet belangrijk dat ik deze wedstrijd win, ik wil de paarden verder opleiden, ze een goede ervaring meegeven. Na de marathon kijk ik welke opstelling het meest passend is voor de vaardigheid, dat is dus nog even afwachten. Ik heb super veel vertrouwen in de paarden en zo’n begin van de wedstrijd geeft natuurlijk een super gevoel!”

Schakelen in alle opzichten

Ook Rodinde Rutjens ging super van start in de dressuur vandaag. Ze won haar rubriek, aequo met de Fransman Jean Frederic Selle. Rodinde heeft haar pony’s pas drie weken samen in het span staan. “Afgelopen winter had ik eigenlijk twee tweespannen. Maar een tijdje terug is één van de pony’s van mijn WK-span verkocht, en een paar weken geleden hebben we een andere pony onverwachts moeten laten inslapen. Zo moesten we kort voordat het seizoen begon ineens de twee tweespannen samenvoegen”, laat Rodinde Rutjens na afloop weten.

“Daar komt nog bovenop dat mijn moeder haar knieschijf verbrijzeld heeft. Het herstel daarvan duurt ongeveer een jaar, daardoor is ze dit seizoen uit de running. Schakelen in heel veel opzichten dus, maar ik ben blij hier in Kronenberg de kaderwedstrijd te rijden met de pony’s én met Pieter van den Boomen die invalt als groom.”

Training

Twee weken geleden reed Rodinde de eerste wedstrijd met haar ‘nieuwe’ span in Heukelom. “De dressuur ging nog niet super en daar kan je in twee weken tijd natuurlijk geen hele grote stappen in maken. Ik wist dus dat er nog genoeg werk aan de winkel was, maar ik ben super blij dat ik toch al zo mee over kan met de rest. Overigens heb ik veel respect voor de twee juryleden die me, ondanks dat ik vandaag al als tweede deelnemer in de ring verscheen, op de eerste plaats hebben gezet en gehouden.”

Rodinde ziet de wedstrijd in Kronenberg als training. “De pony’s moeten nog meer een span worden en Pieter en ik moeten ook nog iets meer vertrouwen in elkaar krijgen. Dat heeft tijd en herhaling nodig, dat is niets geks. In hindernis één tot en met drie heb ik goede lijnen kunnen vinden voor de pony’s. Nummer vier en vijf zijn iets technischer maar dan zijn we van plan om het tempo naar beneden te halen. Nummer zes en zeven zijn dan weer mooi om mee af te sluiten. Ik zie deze wedstrijd echt als training. Het is fijn dat de dressuur goed ging, maar we zijn bezig ons voor te bereiden op het WK in september. Het heeft dus geen zin om nu te willen presteren, daar zijn we nog niet aan toe. We gaan hier lekker verder opleiden en hopen ze een goede ervaring mee te geven. Maar we hebben zin in de marathon morgen hoor, het voelt goed!”

Vierspannen

Vandaag reden ook de 3* vierspan paarden en -pony’s én de 3* enkelspan pony’s hun dressuurproef. In het NK klassement van de vierspan paarden gaat IJsbrand Chardon aan kop met de geweldige score van 42.52 strafpunten. Wel liet hij concurrent Boyd Exell (AUS) met bijna zes strafpunten verschil voorgaan. Anna Sandmann (GER) maakt het podium van de dressuur compleet.

Bij de vierspan pony’s was het de bijna onverslaanbare Marijke Hammink die de dressuur vandaag won met 47.15 strafpunten. Daniel Peneda (ESP) en Julien Vanhoenacker (BEL) maken daar het podium compleet. Nederland was ook terug te vinden in de top van de 3* enkelspan pony’s. Daar reed Marije Willemsen naar een hele goede tweede plaats met 48.33 strafpunten. Winnaar Berenger Meuwis-Cressent (FRA) scoorde 47.89 strafpunten en met 50.44 strafpunten eindigde Carina Blaabjerg (DEN) op de derde plaats.

