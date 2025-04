Kronenberg 2025: Twee paarden niet goedgekeurd

Eén van de pechvogels is een paard van vierspanrijder Caroline Pariat (FRA). Omdat zij nog vier andere paarden bij zich heeft gaat zij deze week met de overige paarden van start. Voor William Slater (GER) houdt de wedstrijd helaas op. Zijn enkelspan paard Don Juan is niet ‘fit to compete’ verklaard.

Vandaag wordt de dressuur in drie verschillende ringen tegelijkertijd verreden. Voor de vierspan paarden is dit een belangrijke week. Zij strijden namelijk om het Nederlands kampioenschap. In 2024 wist IJsbrand Chardon in Exloo voor de 28e keer de Nederlandse titel te veroveren. De man uit Den Hoorn zal er in Kronenberg ongetwijfeld alles aan doen zijn titel te prolongeren. De meeste tegenstand kan hij waarschijnlijk verwachten van zijn zoon Bram en Koos de Ronde.

Tevens is Kronenberg dit weekend een observatiewedstrijd van het KNHS topsportprogramma voor Paramennen, Ponymennen en de twee- en vierspan paarden.

Klik hier voor de startlijsten, live resultaten en de hindernistekeningen van de marathon zaterdag

Klik hier voor het fotoalbum van de keuring

