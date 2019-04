Kronenberg 2019: Francisca den Elzen opnieuw de sterkste in KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy

De regerend Wereldkampioene Grade 2 kwam voor het eerst sinds het behalen van haar tweede wereldtitel in Kronenberg weer aan de start op het WK-terrein en voelde zich met Albrechts Hoeve’s Lars als een vis in het water. De paramenners maakten deel uit van de populaire internationale menwedstrijd voor enkel-, twee-en vierspan paarden die afgelopen weekend gelijktijdig met de mensportbeurs Paard&Koets werd gehouden. Door het grote aantal deelnemers stond voor de paramenners en de tweespanrijders de marathon als laatste onderdeel op het programma.

Den Elzen won de dressuur, waarin regerend Wereldkampioen Grade 1 Jacques Poppen tweede werd. In de vaardigheid tikten beide menners een balletje van de kegels zodat Den Elzen als aanvoerder van het klassement de marathon in ging. Poppen zat haar op de hielen, maar Den Elzen wist hem in vier van de zes hindernissen knap voor te blijven en schreef ook dit onderdeel op haar naam. Poppen eindigde op de tweede plaats, voor Aad van Marwijk die in Kronenberg zijn seizoen startte met Déjà vu. Martje Witvoet eindigde op de vierde plaats.

De volgende wedstrijd om de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy wordt verreden in Beekbergen van 26 tot en met 30 juni.

