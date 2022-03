Kronenberg zoekt vrijwilligers nationale en internationale wedstrijd

Internationaal

De volgende functies zijn nog open voor de internationale wedstrijd van 14 t/m 17 april:

– Vrijdag 15 april: koerier dressuur

– Vrijdag 15 april: nog enkele schrijvers dressuur (hele & halve dag). Engelstalig

– Zaterdag 16 april: assistentie marathon hindernissen

– Zaterdag 16 april: vaardigheid

– Zondag 17 april: assistentie marathon hindernissen

– Zondag 17 april: vaardigheid

– Zondag 17 april: start/finish marathon

Nationaal

De volgende functies zijn nog open voor de nationale wedstrijd van 13 t/m 15 mei:

– Vrijdag middag 13 mei: koerier dressuur

– Vrijdag middag 13 mei: schrijven dressuur (Nederlands)

– Zaterdag 14 mei: schrijven dressuur

– Zaterdag 14 mei: ringmeester vaardigheid

– Zaterdag 14 mei: assistentie vaardigheid

– Zondag 15 mei: assistentie marathon hindernissen

– Zondag 15 mei: start/finish marathon

Aanmelden

Heb jij een van bovenstaande dagen tijd en lijkt het je leuk om mee te helpen of heb je nog vragen? Meld je dan aan, of neem contact op met de organisatie via [email protected].

LET OP: Het antwoord op je mail kan in de spambox terecht komen.

