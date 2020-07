Kyra van Aad van Marwijk vervolgt carrière als dressuurpaard

Van Marwijk heeft deze beslissing genomen omdat er deze zomer geen menwedstrijden gereden konden worden en de merrie inmiddels 17 jaar is.

Hij vult aan: “Kyra is goed gezond en werkt nog steeds heel graag. We hebben echter nog twee paarden, DJ en Dokito, en die willen we nu ook op wedstrijd gaan uitbrengen. We hebben veel met Kyra bereikt en veel van haar geleerd. Op internationaal niveau heb ik mooie resultaten behaald waaronder zilver met het oranjeteam en individueel twee keer brons.”