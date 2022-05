Laatste D+V voor zomerstop verreden in Someren

Omdat het seizoen in volle gang is en er veel menwedstrijden worden georganiseerd in mei was de startlijst weliswaar niet helemaal vol, maar was het op het sfeervolle terras wel druk met deelnemers die klaar waren en fietsende dagjesmensen die genoten van een hapje en een drankje van de menukaart.

Het secretariaat en de jury van de vaardigheid zaten heerlijk in het zonnetje langs het vaardigheidsparcours met een muziekje erbij.

De dressuurproeven werden dit keer beoordeeld door het enthousiaste jurylid Anke Spronck en ook zij kon genieten van een mooie dag mensport met aanspanningen van heel klein tot groot en van de B tot en met de Z. Haar schrijfster had het druk, want de open vakjes op de protocollen werden volledig gevuld met tips, maar ook met complimenten. De deelnemers die twee keer reden kregen zelfs voor hun tweede start nog enkele wijze raadgevingen om op te letten om de tweede proef nóg mooier te maken.

Anke legt uit: “Soms zie ik een proef waarvan ik denk ‘wat zonde, die slordigheid’ en hoop ik dat de deelnemer er in de tweede proef beter op let. Een M of Z – combinatie die slingerend over A-C binnenkomt … of wel kaarsrecht maar een halve meter naast de A-C lijn, om maar iets te noemen; op dat niveau is dat toch niet nodig? Ze hebben dan in ieder geval een tweede kans om net even iets scherper de proef in te gaan.”

Eerst vakantie

De prijswinnaars werden door eigenaresse Yvonne in het zonnetje gezet met linten en een cadeaubon om te besteden de Showtime Ruitershop in de brasserie.

“De komende maanden staan in het teken van western en working equitation en houden we zomervakantie. Na de zomer pakken we de menwedstrijden weer op en gaan we richting het indoorseizoen. We kunnen terugkijken op een aantal prachtige wedstrijden en zien de deelnemers na de zomer graag weer terug.”

Klik hier voor de uitslagen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.