Laatste minimarathon recreatiegebied Vlietland groot succes

Ab Spaan en zijn ploeg ontwikkelden een uitdagend parcours. Het was een oefenwedstrijd waar vooral liefhebbers en beginnende menners van start gingen. Er werd gestreden in de rubrieken enkel- en tweespan pony, enkel- en tweespan paard en tandem. Omdat het om een oefenmarathon ging is er geen uitslag bekend gemaakt.

Laatste keer

Door vertragingen in het bouwproject van de geplande recreatiewoningen kreeg de organisatie de kans om afgelopen weekend na 18 succesvolle edities, nog een 19e wedstrijd te organiseren. Een kans die uiteraard met beide handen aangegrepen werd. Het doek zal nu definitief gaan vallen voor de organisatie en deelnemers.

Klik hier meer informatie