CAI Lähden 2020: Spanning tot de laatste seconde

Signaal

Het bleef tot het allerlaatste moment spannend bij de vierspan paarden. In het internationaal goed bezette veld zette Boyd Exell met een uitstekende dressuurproef gelijk de toon. Met een score van 30,08 strafpunten gaf hij een duidelijk signaal af aan de concurrentie, ook richting het WK in Valkenswaard. Dressuurspecialiste Mareike Harm reed haar span naar de tweede plaats. Koos de Ronde legde met een nette proef beslag op de vijfde plaats, Mark Weusthof werd twaalfde in dit onderdeel.

Boyd Exell

Dag van Brauchle

De marathondag werd de dag van Michael Brauchle. De Europees Kampioen van 2015 reed een foutloze rit neer, dat een lust voor het oog was. Zonder ook maar een paal te raken stuurde hij zijn vierspan geruisloos door de hindernissen wat hem verdiend de overwinning in de marathon opleverde. Koos de Ronde zat hem op de hielen en werd nipt tweede, voor gastheer Christoph Sandmann. Mark Weusthof eindigde op een mooie zesde plaats. Voor Boyd Exell verliep de marathon minder voorspoedig. In de eerste hindernis liep hij kostbare strafpunten en tijd op nadat zijn grooms moesten afstijgen omdat een van de voorpaarden over een streng zat. Maar de Australiër vocht zich in de zes overgebleven hindernissen, gebouwd door WK parcoursbouwer Jeroen Houterman, terug en zakte slechts twee plaatsen in het klassement. Hierin had Christoph Sandmann inmiddels de leiding genomen, op de voet gevolgd door Koos de Ronde.

Adem in

Het verschil tussen Sandmann en Koos bedroeg slechts 0,18 punten en Exell stond ook maar 2,99 punten achter de leider voor aanvang van de vaardigheid. Exell reed een foutloze rit binnen de toegestane tijd en voerde hiermee de druk op zijn concurrenten op. Koos de Ronde tikte een balletje van de kegels en zakte hiermee naar plaats vier. Christoph Sandmann verloor zijn eerste plaats in het internationale klassement met een afgereden balletje. Het publiek hield de adem in, want Sandmann kon zich geen enkele strafpunt meer veroorloven. Maar de door de wol geverfde rijder hield het hoofd koel en passeerde zonder verdere strafpunten de finish en won hiermee voor het eerst de nationale titel op eigen bodem. Het verschil tussen winnaar Exell en Sandmann bedroeg uiteindelijk slechts 0,01 strafpunt! Georg von Stein liet een foutloze ronde noteren en stelde hiermee het zilver in het Duits kampioenschap zeker. Het brons ging naar Mareike Harm. Mark Weusthof reed onder toeziend oog van bondscoach Ad Aarts een nulronde en werd zevende in het 24 deelnemers tellende veld.

Pech was er voor de Australiër Tor van den Berge, die na de dressuur en de marathon op de 13e plaats stond. In de vaardigheid sprongen zijn voorpaarden over een poort waardoor hij deze niet volledig had genomen en uitgesloten werd.

Christoph Sandmann

Afvaardiging WK Valkenswaard bekend

Na afloop van de wedstrijd in Lähden werd bekend gemaakt dat Christoph Sandmann, Georg von Stein, Mareike Harm, Michael Brauchle, Anna Sandmann en Rene Poensgen naar het WK in Valkenswaard van 7 tot en met 11 oktober worden afgevaardigd. Dirk Gerkens en Markus Stottmeister zijn de reservemenners.

Tweede plaats voor Raymond Letteboer, Sandro Koalick hernieuwt titel

Evenals vier weken geleden tijdens de nationale wedstrijd in Lähden reed Raymond Letteboer wederom een uitstekende wedstrijd. De menner uit Oud-Ootmarsum eindigde als tweede achter de Duitser Sandro Koalick, die voor de tweede keer op rij het Duits kampioenschap won: “Achteraf kun je zeggen dat ik geluk heb gehad met mijn keuze voor Lähden en dat ik niet voor het NK in Maasdijk had ingeschreven, want die gaat niet door. Een paar weken geleden won ik hier nog de nationale wedstrijd en dit weekend ging het weer prima. Als je hier mee komt, kom je overal mee.”

Het zilver in het Duits kampioenschap ging naar de Duitser Lars Schwitte, terwijl Anna Sandmann beslag legde op het brons.

Raymond Letteboer

Opnieuw goud voor Steffen Brauchle

Regerend Wereldkampioen en topfavoriet Steffen Brauchle bevestigde zijn reputatie en hernieuwde zijn titel. Even zag het er naar uit, dat hij zijn leidende positie na de dressuur moest opgeven toen hij zijn groom verloor in hindernis 5 en daarna zijn concentratie even kwijt was. Maar door zijn ruime voorsprong in de dressuur kon hij zich dit veroorloven en stelde met een foutloze vaardigheidsrit zijn titel zeker.

Wereldkampioen van 2017 Michael Bügener won de marathon en won zilver in het Duits kampioenschap. Ook Niels Kneifel was goed in vorm en won brons.

Jan de Boer was als enige buitenlandse deelnemer te gast in deze nationale ponyrubriek en reed een sterke wedstrijd. Met de tweede plaats in de dressuur, de derde plaats in de marathon en een foutloze vaardigheid werd de zilveren medaillewinnaar van 2017 derde in het totaalklassement.

Jan de Boer

Eerste nationale titel voor Nikola Louise Reinke, Cas Hendriks tweede

Bij de tweespan pony’s ging de titel voor het eerst naar Nikola Louise Reinke die met haar chique palomino pony’s al indruk maakte in de dressuur, waarin ze nipt werd verslagen door Rene Jeurink. In de marathon reed de jonge menster zeker en stijlvol naar de tweede plaats en nam de leiding over. In de afsluitende vaardigheid liet zij niets meer aan het toeval over en won de nationale titel ondanks behoorlijke tijdsoverschrijding. Carl Holzum werd tweede, voor de jonge Nea-Renee Bonneß uit Berlin Brandenburg. Pech was er voor Rene Jeurink die na zijn dressuurwinst moest opgeven in de marathon toen hij omkiepte. Gelukkig kwamen menner, groom en pony’s er zonder ernstige verwondingen vanaf en reed Jeurink de volgende dag gewoon de vaardigheid.

Cas Hendriks was de enige buitenlandse gast in deze druk bezette rubriek en deed van zich spreken. Met de vijfde plaats in de dressuur en de negende plaats in de marathon stond de menner uit het Brabantse Zeeland op de vijfde plaats in het tussenklassement. In het selectieve vaardigheidsparcours zette de gedreven menner een foutloze rit neer en finishte met slechts 2,62 strafpunten voor tijdsoverschrijding waardoor hij opklom naar een verdiende tweede plaats in het eindklassement.

Cas Hendriks

Marie Schiltz wint bij de enkelspannen

De enkelspanrubriek werd gewonnen door de Luxemburgse Marie Schiltz, voor Christoph Dieker en de vader van Marie, Franz Schiltz. Door de late toevoeging van deze rubriek aan het wedstrijdprogramma en het Duits enkelspankampioenschap de week er voor in Schildau telde deze klasse slechts zeven deelnemers. Maar de enkelspanrijders waren zeer content dat zij mochten deelnemen aan de uitstekend georganiseerde wedstrijd in Lähden en hopen dat zij een volgende keer opnieuw van de partij mogen zijn.

Klik hier voor de uitslagen en de foto’s.

Marie Schiltz

