Leipzig 2019: Bram Chardon start met tweede plaats

De Duitse level 4 parcoursbouwer Dr. Wolfgang Asendorf had voor de acht menners een technisch parcours uitgezet waarin alleen IJsbrand Chardon in de eerste omloop foutloos wist te blijven en zich hiermee in de top drie nestelde. Boyd Exell en Bram Chardon passeerden de finishlijn in nagenoeg dezelfde tijd, maar waar Boyd één foutje had, maakte Bram er twee zodat Bram als eerste van start moest in de drive-off. Het verschil tussen Boyd en Ijsbrand bedroeg voor aanvang van de drive-off slechts 0,59 seconden.

In het iets verkorte parcours was Bram opnieuw snel, maar had helaas een balletje op poort 9. Ijsbrand Chardon ging zeer vlot van start en even zag het er naar uit dat hij de druk op Exell kon opvoeren met een foutloze rit, maar met twee afgeworpen balletjes eindigde hij uiteindelijk als derde. Laatste starter Boyd Exell stuurde zijn span zeer snel door het parcours waardoor de twee foutjes hem niet konden weerhouden van de eerste plaats.

Koos de Ronde maakte vandaag gebruik van twee Lipizzanerpaarden achter zijn ervaren voorspan. De Ronde had weliswaar voldoende snelheid, maar drie balletjes weerhielden hem van een plaats in de top drie.

Klik hier voor de uitslagen.

