Leipzig 2019: Bram Chardon pakt 10 Wereldbekerpunten

Bram Chardon

Bram Chardon zette als eerste starter in de drive-off een snelle foutloze rit neer waar de als tweede geplaatste Zwitser Jérôme Voutaz met zijn Freiberger paarden niet aan kon tippen. Alle ogen waren vervolgens gericht op Boyd Exell die met 5 seconden voorsprong de ring in ging, aangezien de tijden van beide manches bij elkaar werden geteld. Er rolden maar liefst twee balletjes bij Exell, maar de Australiër schakelde nogmaals op en passeerde de finishlijn met nipt één seconde voorsprong op Bram waardoor hij met de winst aan de haal ging. De 10 Wereldbekerpunten gaan echter alsnog naar Bram, aangezien Boyd met een wild card reed.

Koos de Ronde reed in Leipzig met twee van zijn Lipizzanerpaarden achter zijn ervaren voorspan. Zijn basistijd was erg snel, maar helaas rolde er een balletje waardoor De Ronde net de drive-off miste.

Teleurstelling voor IJsbrand Chardon, die kostbare tijd verloor toen hij in de eerste omloop bijna een verkeerde poort reed in de marathonhindernis. Chardon wist zijn span terug te zetten en voorkwam hiermee 20 strafseconden, maar was niet meer in de gelegenheid dit goed te maken.

Bram Chardon maakte vandaag in zijn voorspan gebruik van de Lipizzaner Conversano XXIV 3 2I in plaats van de bonte Casper waarmee hij op vrijdag tweede werd: “Ik heb dit paard al eerder dit seizoen gebruikt in Lyon en Boedapest, hij is net wat sneller dan Casper. Mijn plan is om hem ook in Bordeaux te gebruiken dus vandaar dat ik er bewust voor heb gekozen om hem vandaag in te zetten. Ik kon in de tweede helft van de tweede omloop merken dat hij iets conditie miste. Ik raakte wat druk kwijt, waardoor ik een paar seconden verloor. Ik blijf deze opstelling doortrainen, ik heb hoge verwachtingen van dit span. Ik probeer steeds dichter bij Boyd te komen, het moet een keer lukken dat ik hem voor kan blijven!”

Chester Weber miste evenals Koos de Ronde op iets meer dan een seconde de drive-off. Voor de Amerikaan betekende dit niet alleen de vijfde plaats, maar hij liep hiermee ook zijn startbewijs voor de finale mis. Aangezien Exell en Voutaz met een wild card reden en dus geen Wereldbekerpunten konden verdienen, was Bram Chardon voor aanvang van de drive-off al zeker van zijn 10 punten. Als Weber zich voor de drive-off had geplaatst in plaats van Bram, had hij deze punten kunnen opstrijken en was hij zeker geweest van een finaleplaats. Nu bezet Glenn Geerts de zesde plaats en reist hij begin februari af naar Bordeaux.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.