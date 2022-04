Leipzig 2022: Bram Chardon aan de leiding

Ondanks het late tijdstip van de wedstrijd, zaten de tribunes bomvol. Het publiek leefde mee met elke rit en er was in deze eerste omloop gelijk al een finalesfeer. “Het publiek is hier geweldig,” aldus de winnaar. “Ze hebben mij echt geholpen. De paarden reageerden daarop en ik dacht, ‘zo lang ik controle kan houden laat ik ze gewoon gaan’. Ik ging, net als Boyd, voor een foutloze rit. Meestal sta ik na de eerste omloop achter hem.”

Exell tweede

Bram ging als laatste van start nadat Boyd Exell voor hem foutloos had gereden in de tot dan toe snelste tijd. De 143,35 van Boyd was vergeleken met de voorgaande ritten al ongelooflijk snel. Bij het uitrijden van hindernis 9 koos hij een iets andere lijn dan de andere rijders. “De tactiek was om geen fouten te maken en dat lukte,” evalueert hij. “Ik ben heel blij met de paarden, ze deden het uitstekend. Bram kan ook heel hard rijden, dat hebben we ook in Genève gezien. Er zaten wat meer wendingen naar rechts in en dat was in zijn voordeel, want bij hem draait het rechtsom makkelijker dan links. Bij mij is dat precies andersom. Zondag is het verschil tussen ons ongeveer 1 bal en een foutje is in dit parcours snel gemaakt.” Bram klokte 135,80. Hij sneed in de lijn naar poort 11 een stukje af door een lijn te nemen door marathonhindernis 5.

Mooie derde plek voor Degrieck

Het parcours vroeg om controle. De oxers 3 en 12 die in een vierkant op het midden stonden waren een voorbeeld van de noodzaak van precies sturen. Derde starter Glenn Geerts was de eerste die alle ballen liet liggen. Hij had wat geluk in hindernis 9 en koos ook voor de lijn door de hindernis naar poort 11. “Ik ben echt heel blij. Ik was niet supersnel, maar wel foutloos en de sfeer hier in de Leipzig Messe was fantastisch.”

Maar hij werd direct daarna afgetroefd door zijn landgenoot Dries Degrieck. Dries reed er al vroeg in het parcours (poort 4) een bal af, maar finishte als eerste onder de 150 seconden (148,76). Met 152,76 staat hij nu op een mooie derde plek. “Het is mijn eerste wereldbekerseizoen en dan ook voor de eerste keer in de finale. Ik ben heel blij met mijn derde plek en zeker met dit resultaat. Hoe ik dat foutje maakte moet ik even terugkijken op de video, maar ik denk dat een voorpaard met het achterbeen de kegel raakte. Tja, dat kan gebeuren.”

Resultaat eerste omloop telt mee

Morgen hebben de menpaarden een rustdag en zondag is de ontknoping van de wereldbekerfinale. De wedstrijd van vandaag telt mee in de score, want 50% van het verschil in seconden tussen elke deelnemer en de winnaar wordt meegenomen. De score van de eerste ronde op zondag wordt door de top 3 menners weer meegenomen naar de allesbeslissende ‘Drive Off’ over een verkort parcours. De wedstrijd begint om 12.40 u en is live te volgen via Clipmyhorse TV.

Uitslag 1e omloop FEI Driving Worldcup Final 9 april 2022

Bram Chardon (NED) 135,80 Boyd Exell (AUS) 143, 35 Dries Degrieck (BEL)152,76 Glenn Geerts (BEL) 156,34 Michael Brauchle (GER) 156,94 Mareike Harm (GER) 163,89 Koos de Ronde (NED) 173,78

