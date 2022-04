Leipzig 2022: Bram Chardon pakt de wereldbeker

“Je kunt niet altijd winnen,” constateert Boyd Exell na afloop. “Bram is scherp, fanatiek en wil graag winnen en dat houdt mij ook weer scherp. Het was een goede strijd.” Na de winst van vrijdag mocht Bram als laatste van start. Hij nam geen strafpunten mee van vrijdag, in tegenstelling tot Boyd die een kleine 4 seconden moest inlopen. De Australiër ontketende en finishte zonder fouten in 132,46. Dat was een paar seconden sneller dan de winnende tijd van Bram. De Nederlander wist wat hem te doen stond. Hij reed vrijwel dezelfde tijd, maar tikte een bal af op een poort waar hij langs moet rijden. “De paarden keken wat op de kant,” verklaart hij de fout. De opgebouwde voorsprong van vrijdag was weg en Boyd Exell had een geringe voorsprong van 0,13 bij het ingaan van de allesbeslissende drive-off.

Wie van de twee

De beste 3 van de eerste omloop gingen door naar de drive-off waarbij gelijk duidelijk was dat het ging tussen Boyd en Bram. De beide marathonhindernissen hadden een poort minder (5F en 9 E waren eruit). De tijd van 118,39 die Bram klokte was geweldig, maar in de draai naar 9F ging het niet strak genoeg en maakte één van de voorpaarden een voetfout op de naastgelegen poort 8. Het was aan Boyd om als laatste starter met een marge van ruim 4 seconden zijn tiende titel veilig te stellen. De 8500 man publiek ging op de banken en het span van Boyd ging hard en gecontroleerd tot de laatste lijn na de oxer op het midden. Hij schampte poort 2 op weg naar de laatste hindernis. “De paarden trokken aan op de verkeerde poort,” verklaart hij de fout. Zijn 122,62 was langzamer en zo ging de overwinning toch naar Bram Chardon. “Ik was supernerveus,” vertelt Bram na afloop. “Ik zag de eerste omloop van Boyd en dacht ‘Hij is veel te snel’. Het is net als twee jaar geleden, we zwepen elkaar op tot het laatste moment. De fitheid van de paarden gaven me de overwinning. Die gaan we nu eerst verzorgen en daarna gaan we dit zeker vieren!”

Hoewel hij natuurlijk liever had gewonnen, is Boyd blij dat hij op het podium staat. “Misschien heb ik vrijdag iets te safe gereden, maar we hebben te vaak gezien dat de finale al op vrijdag wordt verloren. Dat overkwam Koos (De Ronde, red.) nu ook. Natuurlijk ga ik evalueren, maar volgende week in Kronenberg ben ik weer klaar voor de eerste outdoorwedstrijd.”

Belgen op plaats 3 en 4

De derde plaats was voor de Belg Glenn Geerts. Het leek erop dat zijn landgenoot Dries Degrieck de beste papieren had voor de slotdag. Dries stond vrijdag derde en reed vandaag opnieuw sterk. Maar door een balletje op de laatste poort belandde hij met 0,58 verschil op plaats 4. Glenn reed evenals vrijdag foutloos, maar haalde de bocht naar de oxer op het midden niet in het laatste deel van zijn parcours. Daardoor verspeelde hij seconden, maar kwam dus toch in de drive-off. Daarin maakte hij wat foutjes. Hij reed een bal af op poort 6 voordat hij deze had genomen en moest dus extra fouten incasseren voor het opnieuw opbouwen van de hindernis. De Belg reed zo vlot mogelijk de rest van het parcours en is trots dat hij voor zijn land toch de derde plek bereikte. “Ik had er nooit op gerekend dat ik in de drive-off zou komen. Het was al een verrassing dat ik hier in Leizpig de wereldbekerfinale mocht rijden. Door omstandigheden doe ik dat met mijn outdoorspan. Het klinkt misschien niet zo professioneel, maar ik had de drive-off niet echt verkend omdat ik niet had gedacht dat ik me daarvoor zou plaatsen. Daardoor was ik iets zoekend in de hindernissen. Ik ben echt heel trots op mijn paarden hoe ze dit weer hebben gedaan en ik vind het geweldig dat ik op het podium sta naast deze twee.”

Uitslag finale wereldbeker 10 april 2022

Na drive off:

Bram Chardon (NED) 258,72 Boyd Exell (AUS) 262,83 Glenn Geerts (BEL) 323,73

Zonder drive off:

Dries Degrieck (BEL) 159,68 Koos de Ronde (NED) 166,18 Michael Brauchle (GER) 166,79 Mareike Harm (GER) 173,56

