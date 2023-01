Leipzig: Boyd Exell wint weer

Koos de Ronde, IJsbrand Chardon en Boyd Exell drongen door tot de drive-off. Na het débacle van gisteren, moest IJsbrand als eerste van start in de eerste manche. Alles klopte, hij kon kort draaien en was razendsnel. Met een foutloze omloop in 142,33 legde hij gelijk druk op alle andere deelnemers. Jérôme Voutaz was aanmerkelijk sneller, maar kreeg er maar liefst 16 strafseconden bij. Hij tikte er wat ballen af en in de tweede marathonhindernis viel zijn span wat door de wending, waardoor hij een hinderniselement naar de grond werkte. Koos de Ronde was de eerstvolgende die foutloos bleef. Zijn gereden tijd was slechte enkele tienden van een seconde langzamer dan die van IJsbrand. Boyd Exell deed er nog een schepje bovenop. Ook hij liet alles liggen. De moeilijke scherpe bocht uit hindernis 4F naar kegelpoort 5 liep -net als bij IJsbrand- uit het boekje. De Australiër finishte onder de 140 seconden.

Te veel ballen

Glenn Geerts zit in een stijgende lijn en uiteraard was zijn doel een plek in de drive-off te behalen, om zoveel mogelijk punten te pakken. Helaas had hij al vroeg in het parcours een bal te pakken en daar kwam er later nog eentje bij. In een ultieme poging zijn tijd aan te scherpen sneed hij kort door de marathonhindernis naar de lijn richting de finish, maar het was niet genoeg. Hij werd uiteindelijk zesde.

Bram Chardon klokte met 135,80 de snelste tijd in de eerste ronde, maar hij tikte een bal af in de moeilijke poort 5, waarna er nog een aantal vielen. Met een ongebruikelijke 12 strafseconden drong hij niet door tot de drive off en werd vijfde.

Nog sneller

Koos de Ronde beet het spits af in de drive-off. Hij was snel én foutloos in 141,21. Vervolgens was het de beurt aan IJsbrand Chardon. Op de eerste poort viel er een bal, maar hij had veel snelheid en kon opnieuw kort en gecontroleerd door de obstakels komen. Hij reed sneller dan Koos en bleef zijn landgenoot ondanks de afgereden bal een fractie (slechts 0,08!) voor. Onder druk presteert Boyd Exell het best en dat was ook vandaag weer zo. Op hoge snelheid vloog hij door het parcours, maakte geen fouten en was met 139,09 iedereen te snel af.

De wedstrijd in Leipzig was de laatste voor de wereldbekerfinale in Bordeaux. De zes hoog geplaatsten mogen daar aan de start komen. Dat zijn Boyd Exell, Bram Chardon, IJsbrand Chardon, Koos de Ronde, Jérôme Voutaz en Dries Degrieck. Het belooft een bloedstollende finale te worden, waar titelverdediger Bram Chardon geduchte concurrentie kan verwachten.

