Levenslang genieten van een houten poort, omheining of schuilstal van De Sutter Naturally

Een houten realisatie van De Sutter Naturally is een must-have voor je dier en een meerwaarde voor je eigendom. Met veiligheid en functionaliteit troef, en tegelijk een eyecatcher met een unieke authentieke look. Stijlvolle topklasse met een degelijke uitstraling, en dat voor jaren.

Een houten omheining, poort of schuilstal heeft geweldige pluspunten. Deze maximaal uitspelen doe je met een ervaren kwaliteitspartner aan je zijde. De Sutter Naturally is jouw garantie op sublieme service voor, tijdens en na het plaatsen van je houten aanwinst. Jarenlang genieten, met minimale inspanningen voor jou.

Samenwerken is voor hen handelen in vertrouwen. Persoonlijk en warm, zoals je van een familiebedrijf mag verwachten. Van plaatsbezoek tot productie in ons atelier en plaatsing in eigen beheer… het totaalplaatje klopt. Daar waken zij over. Dat voel jij als klant, en dat voelen je dieren ook.

De Sutter Naturally houten poort

Eigen plaatsingsteam

De Sutter Naturally neemt dan ook alle plaatsingen van omheiningen en weidepoorten in België met eigen plaatsingsteams voor haar rekening. Voor opdrachten in andere Europese landen werken we samen met onze Premium Partners. Zij hanteren dezelfde strikte kwaliteitsnormen om onze omheiningen en weidepoorten perfect te plaatsen. Daardoor genieten ook klanten buiten België van dezelfde kwaliteitsgaranties.

Lokale productie

Alle omheiningen en weidepoorten die ze plaatsen, ontwikkelen en vervaardigen ze in eigen huis. Ze beschikken op hun thuisbasis te Kampenhout over een moderne, computergestuurde schrijnwerkerij waar het productieproces plaatsvindt.

Alles start bij de aankoop van het juiste kwaliteitshout bij de zagerijen. De Sutter Naturally koopt het hout aan bij de bron. Daarbij hanteren ze strikte kwaliteitscriteria. Standaard kiezen ze voor de hoogste kwaliteits- en duurzaamheidsklasse, zowel voor het grenenhout als voor het tropisch hardhout. Alleen het beste hout komt in aanmerking voor de omheiningen en poorten.

Duurzaam ondernemen

Ze gebruiken uitsluitend hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, gekapt op verantwoorde en duurzame wijze. Het hout heeft een FSC®-label of PEFC-label dat dit onderschrijft. Dergelijk hout draagt een hoger prijskaartje, maar daar krijg je veel voor in return. Een langere levensduur, meer welzijn voor je dieren en minimaal 20 jaar anti-rotgarantie.

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van De Sutter Naturally, dat merk je snel genoeg. Ze zijn gevestigd in een houten, ecologisch neutraal gebouw en we verwarmen op resthout. Als echte paarden- en natuurliefhebbers denken we aan de toekomst van onze (klein)kinderen.

Wil je meer over De Sutter Naturally te weten komen of over wat zij voor je kunnen betekenen?